Başkan Erdoğan duyurdu: Emekli ikramiye zammı belli oldu! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'nda emekli maaşlarına yatacak ikramiye tutarını merak ediyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonlarına yaklaşırken, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin milyonların beklediği açıklama ise Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan emekli Ramazan bayramı ikramiyelerine enflasyon tutarında zam yapılacağını belirtti. Buna göre, emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar;