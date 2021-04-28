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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan duyurdu: Emekli ikramiye zammı belli oldu! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:33

Başkan Erdoğan duyurdu: zammı belli oldu! 2021 oldu, ne zaman yatacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş 'nda emekli maaşlarına yatacak ikramiye tutarını merak ediyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in sonlarına yaklaşırken, , oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin milyonların beklediği açıklama ise Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan emekli Ramazan bayramı ikramiyelerine enflasyon tutarında zam yapılacağını belirtti. Buna göre, emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar;

Başkan Erdoğan duyurdu: Emekli ikramiye zammı belli oldu! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, emekli ikramiyeleri ne kadar oldu, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorularının yanıtını merak ediyor. Bilindiği üzere birkaç yıldır emekliler her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alıyor. 'nın gelmesine kısa bir süre kala , emekli bayram ikramiyesi bu yıl zamlı mı yatacak soruları gündeme geldi. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı yatacağını belirtmişti. Son olarak Erdoğan zam tutarını açıkladı. Peki, zammı ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar;

Başkan Erdoğan duyurdu: Emekli ikramiye zammı belli oldu! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

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Başkan Erdoğan duyurdu: Emekli ikramiye zammı belli oldu! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı.

Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.

Başkan Erdoğan duyurdu: Emekli ikramiye zammı belli oldu! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi, sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Bunun nedeni ise uygulamanın sadece SGK'dan aylık alanları kapsıyor olması.

Başkan Erdoğan duyurdu: Emekli ikramiye zammı belli oldu! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmamışlardı. Sonuç olarak, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak gibi görünüyor.

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