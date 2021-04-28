Başkan Erdoğan duyurdu: Emekli ikramiye zammı belli oldu! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, emekli ikramiyeleri ne kadar oldu, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorularının yanıtını merak ediyor. Bilindiği üzere birkaç yıldır emekliler her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi bu yıl zamlı mı yatacak soruları gündeme geldi. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı yatacağını belirtmişti. Son olarak Erdoğan zam tutarını açıkladı. Peki, Emekli ikramiye zammı ne kadar oldu? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar;