Haberler Galeri Yaşam Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: 18 yıl aradan sonra Karadağ'a vize zorunluluğu

Giriş Tarihi: 27.11.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 11:54

Başkan Erdoğan imzaladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: 18 yıl aradan sonra Karadağ'a vize zorunluluğu

Türkiye ile Karadağ arasında 2008 yılında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları bakımından uygulanması durduruldu. Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan, Türk vatandaşlarının haftalarca onay beklemeden sadece pasaportla gidebileceği vizesiz ülkeler haritasına iki popüler destinasyon daha eklendi. Peki, evrak derdini bitiren bu sürpriz 2 ülke neresi? İşte 2026 yılında çantanızı toplayıp anında uçabileceğiniz en güncel vizesiz ülkeler tam listesi...