Başkan Erdoğan kayıtsız kalmamıştı! Minik Ada İstanbul’a götürüldü: Tayyip dedeyi çok seviyorum

Yapılan görüşmeler sonucu Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verilen küçük Ada, bugün tedavi için ailesiyle İstanbul'a gitti.

Koçyiğit ailesi, kızları Ada'nın tedavisi için kendilerine destek veren Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.