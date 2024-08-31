Giriş Tarihi: 31.08.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
15:12
Başkan Erdoğan kayıtsız kalmamıştı! Minik Ada İstanbul'a götürüldü: Tayyip dedeyi çok seviyorum
Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a götürüldü. Evde sürekli Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği oyuncak bebekle oynayan Ada Koçyiğit, "Mitingde açtığım pankartı Tayyip dede gördü. Ondan sonra tedavim için gerekli talimatları ve desteği verdi. Tayyip dedemi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.