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Giriş Tarihi: 31.08.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 15:12

Başkan Erdoğan kayıtsız kalmamıştı! Minik Ada İstanbul'a götürüldü: Tayyip dedeyi çok seviyorum

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a götürüldü. Evde sürekli Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği oyuncak bebekle oynayan Ada Koçyiğit, "Mitingde açtığım pankartı Tayyip dede gördü. Ondan sonra tedavim için gerekli talimatları ve desteği verdi. Tayyip dedemi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

AA
Başkan Erdoğan kayıtsız kalmamıştı! Minik Ada İstanbul’a götürüldü: Tayyip dedeyi çok seviyorum

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Başkan Erdoğan kayıtsız kalmamıştı! Minik Ada İstanbul’a götürüldü: Tayyip dedeyi çok seviyorum

Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Koçyiğit, ailesi tarafından tedavi için İstanbul ve Batman'daki bazı hastanelere götürülerek ameliyat edildi.

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Başkan Erdoğan kayıtsız kalmamıştı! Minik Ada İstanbul’a götürüldü: Tayyip dedeyi çok seviyorum

Maddi imkansızlık nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen 3 çocuklu Koçyiğit ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e gelen Başkan Erdoğan'dan yardım istemeye karar verdi.

Baba Musa ve anne Ceylan Koçyiğit, kızlarını da alarak Başkan Erdoğan'ın katıldığı Kiler İplik Fabrikası önündeki "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne gitti.

Başkan Erdoğan kayıtsız kalmamıştı! Minik Ada İstanbul’a götürüldü: Tayyip dedeyi çok seviyorum

"GÖZ AMELİYATIMA DESTEK OL TAYYİP DEDE"

Törende konuştuğu sırada babasının omuzunda "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açan küçük Ada'yı fark eden Başkan Erdoğan, kız çocuğuyla ilgilenmesi için ilk önce doktorunu gönderdi, ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ailenin yanına giderek kızlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan kayıtsız kalmamıştı! Minik Ada İstanbul’a götürüldü: Tayyip dedeyi çok seviyorum

Yapılan görüşmeler sonucu Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verilen küçük Ada, bugün tedavi için ailesiyle İstanbul'a gitti.

Koçyiğit ailesi, kızları Ada'nın tedavisi için kendilerine destek veren Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

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