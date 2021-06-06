Başkan Erdoğan talimat vermişti! Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız." açıklamalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliğine başlandı...