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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan talimat vermişti! Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 15:31 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 15:59

Başkan Erdoğan talimat vermişti! 'nde müsilaj temizliği...

Başkan , 'ni etkisi altına alan müsilaj sorununa ilişkin talimat verdiğini söyleyerek, "Başta olmak üzere müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" demişti. Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından 'nde ekipleri tarafından temizliğine başladı. İşte Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği...

MUSTAFA KAYA
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği...

Başkan 'ın "Müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz. olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız." açıklamalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri harekete geçti. 'nde temizliğine başlandı...

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği...

İstanbul'da deniz canlılarını tendit eden ve her geçen gün artan Deniz Salyaları ile ilgili mücadele başlatılırken 'nde ekipleri tarafından müsilaj temizleme çalışmalarına start verildi.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği...

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı.

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği...

DENİZE BARİYER ÇEKİLDİ

Özellikle sahilleri tehdit eden Müsilaj temizliği için dün Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti. Ekipler daha sonra imha edilmeleri için müsilajları depolama tanklarına doldurdu.

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği...

YAYGINLAŞTIRARAK SÜRDÜRÜLECEK

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevlileri 'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlandığını ve bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdürüleceğini kaydettiler.

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