Başkan Erdoğan talimat vermişti! Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız.' açıklamalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde deniz salyası temizliğine başlandı... İstanbul'da deniz canlılarını tendit eden ve her geçen gün artan Deniz Salyaları ile ilgili mücadele başlatılırken Kadıköy Caddebostan Sahili'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından müsilaj deniz salyası temizleme çalışmalarına start verildi. BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA BAŞLATILDI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kocaeli'de ODTÜ araştırma gemisi Bilim-2'deki deniz salyasıyla mücadele çalışmalarını incelediği sırada birçok noktada da çalışmalar başlatıldı. DENİZE BARİYER ÇEKİLDİ Özellikle sahilleri tehdit eden deniz salyası Müsilaj temizliği için dün Caddebostan Sahili'ne gelen ekipler, deniz salyasının bir noktada birikmesi için denize bariyer çekti. Ekipler daha sonra imha edilmeleri için müsilajları depolama tanklarına doldurdu. YAYGINLAŞTIRARAK SÜRDÜRÜLECEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevlileri Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj problemine yönelik temizlik çalışmalarına başlandığını ve bu çalışmaları yaygınlaştırarak sürdürüleceğini kaydettiler.