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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yla görüştü! "O an"ı sordu
Giriş Tarihi: 12.02.2024 18:31 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 18:39

Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yla görüştü! "O an"ı sordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı ve ailesini, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Erdoğan'ın "Peki, sen o Dragon'un içerisinde benle konuşmayı bitirdikten sonra yukarıya doğru bir çıkış oldu. O nasıl oluyor?" sorusuna ise Gezeravcı, "Zaten ayaklarımla tutunuyordum bir yerde, herhangi bir yere gitmemek için. Sadece ayak uçlarımla küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım." yanıtını verdi. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yla görüştü! O anı sordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı ve ailesini, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

Başkan Erdoğan Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yla görüştü! O anı sordu

BAŞKAN ERDOĞAN'A TAKDİM

Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Başkan Erdoğan'a takdim etti.

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Başkan Erdoğan Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yla görüştü! O anı sordu

Gezeravcı, Türk bayrağını takdiminde, "Sayın Cumhurbaşkanım, 29 Nisan 2023'te halkımızın da büyük teveccüh gösterdiği İstanbul'daki TEKNOFEST'te bütün halkımızın huzurunda hem bizleri milletimize anons etmiştiniz hem de bu kutsal emaneti bize teslim etmiştiniz. Vermiş olduğunuz bu kutsal emanetle kendimizi orada çok daha güçlü hissettik.

Başkan Erdoğan Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yla görüştü! O anı sordu

Bizim yukarıya taşıdığımız değil, bizi yukarıya taşıyan bayrağımızla görevi orada icra etme şansına nail olduk. Açmış olduğunuz gelecek nesillerimiz için ilham kaynağı olacak bu yolda, bizlere sağlamış olduğunuz bu imkanlar için bütün Türkiye adına sizlere müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yla görüştü! O anı sordu

UZAYDA TÜRK BAYRAĞI

Erdoğan ise bayrağı aldığı sırada, "Bu şimdi bizim uzaylı bayrağımız. Uzayda Türk bayrağı." esprisini yaparak, "Gerisi gelecek inşallah." dedi.

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