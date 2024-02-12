Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yla görüştü! "O an"ı sordu

Gezeravcı, Türk bayrağını takdiminde, "Sayın Cumhurbaşkanım, 29 Nisan 2023'te halkımızın da büyük teveccüh gösterdiği İstanbul'daki TEKNOFEST'te bütün halkımızın huzurunda hem bizleri milletimize anons etmiştiniz hem de bu kutsal emaneti bize teslim etmiştiniz. Vermiş olduğunuz bu kutsal emanetle kendimizi orada çok daha güçlü hissettik.