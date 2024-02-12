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Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yla görüştü! "O an"ı sordu
Giriş Tarihi: 12.02.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
18:39
Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yla görüştü! "O an"ı sordu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen Alper Gezeravcı ve ailesini, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Erdoğan'ın "Peki, sen o Dragon'un içerisinde benle konuşmayı bitirdikten sonra yukarıya doğru bir çıkış oldu. O nasıl oluyor?" sorusuna ise Gezeravcı, "Zaten ayaklarımla tutunuyordum bir yerde, herhangi bir yere gitmemek için. Sadece ayak uçlarımla küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım." yanıtını verdi. İşte detaylar...