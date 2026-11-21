MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Dünyada envanterinde insansız savaş uçağı olan ülke var mı? Yok. Biz ilkiz. ABD, Rusya ve Çin'in henüz başaramadığı bir şeyi Türk mühendisleri gerçekleştirdi. Baykar'ın Türk milletine hizmetleri hiç unutulmayacak. 550 yıl sonra Türkler bir silah sisteminde dünyaya öncülük yapıyor. Kahraman ordumuz da bu silahları en iyi kullanan ordu olarak Türk milletinin haklarını her yerde koruyor.