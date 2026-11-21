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Başkan Erdoğan’ın kararlılığı Türkiye’ye KIZILELMA gururu yaşattı: Dünyada büyük yankı uyandırdı
Giriş Tarihi: 21.11.2026 07:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 07:58
Başkan Erdoğan’ın kararlılığı Türkiye’ye KIZILELMA gururu yaşattı: Dünyada büyük yankı uyandırdı
BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak envantere girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA uçağı teslim edilecek. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan ilk ülke oldu. KIZILELMA'nın envantere girmesini uzmanlar yorumladı. Kızılelma dünyada da büyük yankı uyandırdı.