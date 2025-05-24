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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 13:28

Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'da tesislerde incelemelerde bulundu. Şirketin geldiği noktayı ve 10 yıllık projeksiyonunu anlatan Demiroğlu "2034'e kadar ne var diye baktığımızda, yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi var. 350'nin üzerinde GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 ve benzeri platformların üretimleri görünüyor." ifadelerini kullandı.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Şirketin geldiği noktayı ve 10 yıllık projeksiyonunu anlatan Demiroğlu şu mesajları verdi:
* Dünya çapında savunma alanında "Defense News Top 100" sıralamasında en büyük 50. savunma sanayii şirketi olarak TUSAŞ yer almakta.

Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!

*Yerlileştirme faaliyetlerinden 125'i hayata geçirilirken, 330'u aşkın yerlileştirme projesi ise devam etmekte. Bu millîleştirme projeleri ile yılda 1 Milyar Dolar ülkemizde kalacak.
* HÜRKUŞ: İlk milli eğitim uçağı. 10 adet uçağın üretimi tamamlandı. 2025'te Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. Kalan 45 uçağın teslimatı 2027'de tamamlanacak.
* HÜRJET: İlk milli jet uçağı. 16 sipariş aldık. 2026 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. İspanya HÜRJET'i eğitim uçağı olarak seçti. İspanya'nın bize NATO kapısını açmasını ümit ediyoruz. İnşallah bu sene içinde de hem İspanya ile hem de kendi hava kuvvetlerimizle yaklaşık 100'ün üzerinde toplam sayıya ulaşan sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz.

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Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!

* KAAN: Milli muharip uçak. Türkiye'yi beşinci nesil savaş uçağına sahip dünyadaki dört ülkeden biri konumuna getirdi. 2025 ve 2026 yıllarında ikinci ve üçüncü geliştirme test uçaklarının ilk uçuşları planlanmakta. KAAN'la gelecekte 6. nesile de ulaşmak hedefleniyor. 2025 sonu, 2026'nın başında ikinci prototipimiz, ondan birkaç ay sonra da üçüncü prototipimiz inşallah havalara çıkmış olacak.
* T129 ATAK: Hafif Sınıf Taarruz Helikopteri. 2024 yılında toplamda 86 adet teslimatı tamamlandı. 92 ATAK helikopterinin kullanıcılarda hizmet veriyor.
* T625 GÖKBEY: İlk millî genel maksat helikopteri. Taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek şekilde tasarlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla üç helikopterin teslimatı yapıldı.

Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!

* ANKA: Keşif, gözetleme ve istihbarat toplama amacıyla üretildi. Envantere girdi ve 83 ANKA hizmet veriyor.
* AKSUNGUR: Yüksek irtifada uzun süre görev yapabilen İHA, hem keşif ve gözetleme hem de silahlı operasyonlar için uygun. 50 saat boyunca havada kalabilme özelliğine sahip. Terörle mücadele operasyonlarında önemli rol alıyor. Deprem bölgesinde monteli baz istasyonu sayesinde iletişim desteği sağlıyor.
* ANKA III: Taarruzi insansız hava aracı. Radar görünmez.
* TÜRKSAT 6A;,Türkiye'nin tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği ilk haberleşme uydusu.

Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!

* 10 yıllık stratejik plan kapsamında 1.450'yi aşkın platformun teslimatı, 10,5 milyar dolar ciroya ulaşmak hedeflenmekte. 2035 yılı için istihdam rakamı en az 20 bin olarak hedeflenmekte.
* TUSAŞ Son 5 yılda 15.2 Milyar Dolarlık yeni kontrat imzaladı. Bunun 6 Milyar Doları yurt dışı ile yapılan anlaşmalar. Hedef; her yıl cironun 2 katı değerinde yeni kontrat imzalamak.
* TUSAŞ'ın 2025 ihracat hedefi 1.4 Milyar Dolar. 2030'da 4 Milyar Dolar'a yükseltilmesi hedeflenmekte. Bugün milli platformlarda 15 farklı ülkeyle 21 ihracat anlaşması bulunmakta. Özgün ürünler ve havacılık yapısalları kapsamında toplam 94 ülkede TUSAŞ'ın izi bulunmakta.