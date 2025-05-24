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Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
13:28
Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'da tesislerde incelemelerde bulundu. Şirketin geldiği noktayı ve 10 yıllık projeksiyonunu anlatan Demiroğlu "2034'e kadar ne var diye baktığımızda, yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi var. 350'nin üzerinde GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 ve benzeri platformların üretimleri görünüyor." ifadelerini kullandı.