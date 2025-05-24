Başkan Erdoğan’ın vizyonerliği, savunma sanayinde Türkiye’ye çağ atlattı!

*Yerlileştirme faaliyetlerinden 125'i hayata geçirilirken, 330'u aşkın yerlileştirme projesi ise devam etmekte. Bu millîleştirme projeleri ile yılda 1 Milyar Dolar ülkemizde kalacak.

* HÜRKUŞ: İlk milli eğitim uçağı. 10 adet uçağın üretimi tamamlandı. 2025'te Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. Kalan 45 uçağın teslimatı 2027'de tamamlanacak.

* HÜRJET: İlk milli jet uçağı. 16 sipariş aldık. 2026 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. İspanya HÜRJET'i eğitim uçağı olarak seçti. İspanya'nın bize NATO kapısını açmasını ümit ediyoruz. İnşallah bu sene içinde de hem İspanya ile hem de kendi hava kuvvetlerimizle yaklaşık 100'ün üzerinde toplam sayıya ulaşan sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz.

