Haberler
Yaşam
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
15:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!
İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki Laçin Akyol, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncülüğü kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kemanla ödüllendirilen Akyol, kayarken ayağı kırılınca soluğu Mersin'deki ailesinin yanında aldı. Ancak geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı aile ödüllü kemancının organlarını bağışlama kararı aldı.