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Haberler Yaşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!

İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki Laçin Akyol, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncülüğü kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kemanla ödüllendirilen Akyol, kayarken ayağı kırılınca soluğu Mersin'deki ailesinin yanında aldı. Ancak geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acılı aile ödüllü kemancının organlarını bağışlama kararı aldı.

Bekir COŞKUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!

Edinilen belgiye göre, İsviçre'de müzik eğitimi alan ve kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönen Laçin Akyol, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!

SÜRÜCÜ TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Kazanın olduğu tarihte gözaltına alınarak 'ev hapsi' kararı ile tutuksuz yargılanmasına karar verilen sürücü İbrahim Halil Ç, genç sanatçının ölümü üzerine yeniden gözaltına alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!

Sürücü, savcılıktaki işlemlerinin ardından 'tutuklanması' talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!

ACILI AİLE KIZLARININ ORGANLARINI BAĞIŞLAMA KARARI ALDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtilirken, ailenin, kızlarının organlarını bağışladığı öğrenildi.

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