Başkan Recep Tayyip Erdoğan hediye göndermişti: Dünya üçüncüsü keman sanatçısı Laçin Akyol’dan kahreden haber!

Edinilen belgiye göre, İsviçre'de müzik eğitimi alan ve kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönen Laçin Akyol, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.