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Haberler Yaşam Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi! Sonrasında öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 09:56

Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi! Sonrasında öyle bir şey yaptı ki...

Adana'da eskort sitesine fuhuş amacıyla başkasının fotoğrafıyla ilan verip anlaştığı iki erkeği gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile sevgilisi tutuklandı.

Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi! Sonrasında öyle bir şey yaptı ki...

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül'de saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz A. başka kadının fotoğraflarıyla eskort sitesine fuhuş amaçlı ilan verdi.

Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi! Sonrasında öyle bir şey yaptı ki...

Bir süre sonra M.A. (23) isimli şahıs Deniz A. (42) ile internetten irtibata geçerek 400 lira karşılığında anlaştı. M.A. ile Deniz A.'nın buluştuğu evde oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı İsmail Ç. (37) geldi.

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Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi! Sonrasında öyle bir şey yaptı ki...

Belindeki tabancayı çıkaran İsmail Ç., M.A.'yı tehdit ederek cep telefonunu aldı. İsmail Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan M.A., evden kaçtı.

Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi! Sonrasında öyle bir şey yaptı ki...

M.A. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi! Sonrasında öyle bir şey yaptı ki...

Şüphelilerin, aynı yöntemle daha önce Y.Y.'yi de (59) alıkoyup, parasını ve cep telefonunu gasp ettiği ve yağma suçundan arandıkları öğrenildi.

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