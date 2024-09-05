Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:56
Basketbol Süper Lig ilk hafta maç fikstürü belli oldu! 2024-2025 Basketbol Lig’i ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
Basketbolda yeni sezon heyecanının başlamasına sayılı gün kaldı! 2024-2025 sezonu ilk hafta fikstürü geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bu sezon play-in formatının uygulanacağı ligde 16 takım mücadele edecek. Basketbol hayranları ve sporseverler dört gözle maçların başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024-2025 Basketbol Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak kaç gün kaldı?