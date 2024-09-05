Basketbol Süper Lig ilk hafta maç fikstürü belli oldu! 2024-2025 Basketbol Lig’i ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi takımlar sergiledikleri performansla basketbol camiasında dikkatleri çekmişti. 2024-2025 sezonunda ilk 6 sırada kalmayı başaran takımlar mücadeleye play-off turunda devam edecek. Binlerce taraftar müsabakaların takvimini ve maç fikstürünü öğrenmek için arama motorlarında çeşitli araştırmalarını sürdürüyor. İşte yeni Basketbol Lig'i maç takvimi ve fikstürü haberin devamında…