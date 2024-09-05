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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:56

Basketbol Süper Lig ilk hafta maç fikstürü belli oldu! 2024-2025 Basketbol Lig’i ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

Basketbolda yeni sezon heyecanının başlamasına sayılı gün kaldı! 2024-2025 sezonu ilk hafta fikstürü geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bu sezon play-in formatının uygulanacağı ligde 16 takım mücadele edecek. Basketbol hayranları ve sporseverler dört gözle maçların başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024-2025 Basketbol Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak kaç gün kaldı?

Basketbol Süper Lig ilk hafta maç fikstürü belli oldu! 2024-2025 Basketbol Lig’i ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi takımlar sergiledikleri performansla basketbol camiasında dikkatleri çekmişti. 2024-2025 sezonunda ilk 6 sırada kalmayı başaran takımlar mücadeleye play-off turunda devam edecek. Binlerce taraftar müsabakaların takvimini ve maç fikstürünü öğrenmek için arama motorlarında çeşitli araştırmalarını sürdürüyor. İşte yeni Basketbol Lig'i maç takvimi ve fikstürü haberin devamında…

Basketbol Süper Lig ilk hafta maç fikstürü belli oldu! 2024-2025 Basketbol Lig’i ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

BASKETBOL SÜPER LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon 4 Ekim'de başlayacak.

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Basketbol Süper Lig ilk hafta maç fikstürü belli oldu! 2024-2025 Basketbol Lig’i ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

Bu sezon puan sıralamasını ilk 6 sırada tamamlayan takımlar play-off oynamaya hak kazanacak. 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in aşamasıyla belirlenecek..

Basketbol Süper Lig ilk hafta maç fikstürü belli oldu! 2024-2025 Basketbol Lig’i ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

2024-2025 BAKSKETBOL SÜPER LİG İLK HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersin Spor

Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol
Anadolu Efes-Yalovaspor

Türk Telekom-Galatasaray

Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka

TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka

Manisa Basket-Bursaspor

Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa

Basketbol Süper Lig ilk hafta maç fikstürü belli oldu! 2024-2025 Basketbol Lig’i ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

BASKETBOL SÜPER LİGİ NE ZAMAN BİTECEK?

2024-2025 Sezonu Basketbol Ligi 19 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

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