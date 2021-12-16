Başsağlığı Mesajı ve Sözleri 2022: Arkadaşa, Yakın Dostlara ve Akrabalara Gönderilecek Taziye Dileği Sözleri ve Başsağlığı Mesajları

Ölüm hayatın en büyük gerçeği olsa da kabullenmesi en zor acıların başında gelir. Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı mesajı ve sözleri göndermek isteyenler; akrabalara, yakın dostlara ve arkadaşa taziye mesajı olarak neler yazılabileceğini araştırıyor. Başsağlığı mesajları olarak başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin gibi sözler sıkça kullanılır. Yakınını kaybeden kişinin yalnız olmadığını hissettirecek taziye dilekleri, başsağlığı mesajları ve sözleri burada. İşte sosyal medyada paylaşılacak yakınlara gönderilecek uzun ve kısa seçenekli resimli taziye dileği ve başsağlığı mesajı örnekleri.