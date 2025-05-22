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Haberler Yaşam BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV'de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:40

BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV'de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Brad Pitt ve Angeline Jolie'yi buluşturan Bay ve Bayan Smith filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Aksiyon ve macera filminde kiralık katil olarak çiftin hayatını anlatıyor. Film için ekran başında buluşacak buluşacak olan izleyiciler araştırmalarına başladı. Peki, Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar

BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Bay ve Bayan Smith filmi bu akşam ekranlarda yayınlanacak. Doug Liman'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaristliğini Simon Kinberg üstleniyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmin detayları merakla bekleniyor.Peki, Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU

Sıradan bir evlilik yaşayan John ve Jane Smith'in hayatları gün geçtikçe daha sıkıcı bir hal almaktadır. Hayatlarındaki monotonluğu bozan tek şey; birbirlerine söyledikleri yalanlardır.

Çift, aslında, birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalışmaktadır. John ve Jane, birbirlerini yok etme görevi alırlar.Ancak bunu hiçbir zaman başaramazlar ve şirketleri John ve Jane'i öldürmeye kalkar.

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BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

BAY VE BAYAN SMİTH FİLMİ OYUNCULARI

Brad Pitt John Smith
Angelina Jolie Jane Smith
Adam Brody Benjamin "The Tank" Danz
Vince Vaughn Eddie
Kerry Washington Jasmine
Keith David Father
Angela Bassett Atlanta
Chris Weitz Martin Coleman
Rachael Huntley Suzy Coleman

BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Michelle Monaghan Gwen
Stephanie March Julie
Jennifer Morrison Jade
Theresa Barrera Janet
Perrey Reeves Jessie
Melanie Tolbert Jamie

BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?