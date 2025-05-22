BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV’de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU

Sıradan bir evlilik yaşayan John ve Jane Smith'in hayatları gün geçtikçe daha sıkıcı bir hal almaktadır. Hayatlarındaki monotonluğu bozan tek şey; birbirlerine söyledikleri yalanlardır.

Çift, aslında, birbirine rakip iki organizasyona tetikçi olarak çalışmaktadır. John ve Jane, birbirlerini yok etme görevi alırlar.Ancak bunu hiçbir zaman başaramazlar ve şirketleri John ve Jane'i öldürmeye kalkar.