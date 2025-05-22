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BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV'de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
14:40
BAY VE BAYAN SMİTH KONUSU VE OYUNCULARI: Bu akşam ATV'de! Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Başrollerinde Brad Pitt ve Angeline Jolie'yi buluşturan Bay ve Bayan Smith filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Aksiyon ve macera filminde kiralık katil olarak çiftin hayatını anlatıyor. Film için ekran başında buluşacak buluşacak olan izleyiciler araştırmalarına başladı. Peki, Bay ve Bayan Smith filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar