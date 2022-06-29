Bayburt Piknik Alanları 2023 - Bayburt’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bayburt'un Mesire ve Piknik Alanları Nerelerdir?

Tarihte Evliya Çelebi ve hatta Marco Polo gibi meşhur gezginlerin görmek için geldiği Bayburt, tarihi yapıları ve doğal alanları ile ziyaretçileri hayran bırakır. Bu güzel şehrin mesire alanları ise şunlardır:

1.Aslandağ Vilayet Ormanı

Zengin bitki örtüsü ve ağaç türleri ile ön plana çıkan bu orman, Bayburt'un doğa harikalarındandır. Doğal yapısına dokunulmayan Aslandağ Vilayet Ormanı, tamamen yeşil ile kaplıdır. Ailece oturulabilecek çardakları, yürüyüş yolları, küçük bir göleti ve asma köprüsü ile hoş bir görünüm sunar.