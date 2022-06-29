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Haberler Yaşam Bayburt Piknik Alanları 2023 - Bayburt'ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:26

Bayburt Piknik Alanları 2023 - Bayburt'ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında bir geçiş noktası olan Bayburt, Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alır. Bundan dolayı, iklimi de karma bir özelliğe sahiptir. Doğu Anadolu'nun sert karasal iklimi ile Karadeniz ikliminin bir birleşimidir. Doğu Karadeniz'de bulunmasına rağmen, denize kıyısı bulunmayan illerdendir. Bu yüzden, yemyeşil Bayburt mesire alanları, ziyaret edilen yerlerin başında gelir. Mayıs-Haziran aylarında sıcaklığın yükselmesi ile açılan piknik sezonunda, Bayburt piknik alanları kalabalıklaşır. Bayburt piknik yerleri nerelerdir diye merak edenler için işte cevabı…

Bayburt Piknik Alanları 2023 - Bayburt’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Nüfusu en az olan iller arasında, Tunceli'den sonra ikinci sırada olan Bayburt, kalabalık şehirlerde yaşayanlar için oldukça sessiz bir ildir. Tarihte, İpek Yolu'nun güzergahları arasında yer almış ve Roma İmparatorluğu'nun topraklarına katılmıştır. Turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi mekanlar arasında, Dede Korkut Türbesi, Bayburt Müzesi, Kop Savunması Anıtı ve Şehitliği, Şehit Osman Türbesi ve Şehitliği ve Ferahşad Bey Camii bulunur. Bayburt, soğuk ve yükseltinin fazla olduğu bir il olduğu için gidilebilecek en iyi zaman yazdır. Bu aylarda yeşillenen Bayburt piknik alanları, doğayı sevenlerin uğradığı noktalardır. Soğuk su kaynakları, yeşil ağaçları ve geniş arazileri ile Bayburt mesire alanları açısından zengin bir yerdir. İşte Bayburt piknik yerleri ile ilgili detaylar…

Bayburt Piknik Alanları 2023 - Bayburt’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bayburt'un Mesire ve Piknik Alanları Nerelerdir?

Tarihte Evliya Çelebi ve hatta Marco Polo gibi meşhur gezginlerin görmek için geldiği Bayburt, tarihi yapıları ve doğal alanları ile ziyaretçileri hayran bırakır. Bu güzel şehrin mesire alanları ise şunlardır:

1.Aslandağ Vilayet Ormanı

Zengin bitki örtüsü ve ağaç türleri ile ön plana çıkan bu orman, Bayburt'un doğa harikalarındandır. Doğal yapısına dokunulmayan Aslandağ Vilayet Ormanı, tamamen yeşil ile kaplıdır. Ailece oturulabilecek çardakları, yürüyüş yolları, küçük bir göleti ve asma köprüsü ile hoş bir görünüm sunar.

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Bayburt Piknik Alanları 2023 - Bayburt’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Bayburt Gençlik Parkı

Uçsuz bucaksız dağ manzarası, yeşil ile kaplı alanları, çocuk parkı, oturma alanları ile sıkça ziyaret edilen mesire yerlerinin başında gelir.

3.Kaleardı Şehir Parkı

Bayburt Belediyesi'nin peyzaj çalışmalarını yaptığı Kaleardı Şehir Parkı, düzenli yürüyüş yolları, havuzları, asma köprüleri, çardakları, ışıklandırmaları, çocuk parkı sayesinde en işlevsel piknik alanlarından biridir.

Bayburt Piknik Alanları 2023 - Bayburt’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

4.Halis Bayramoğlu Hatıra Ormanı

Ağaçlar ile çevrili göletin etrafını saran yürüyüş yolu, yeşil alanları ve çocuk parkı ile harika bir piknik deneyimi sunar.

Bayburt Piknik Alanları 2023 - Bayburt’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Yakupabdal Tabiat Parkı

Sıklıkla trekking gruplarını ağırlayan park, piknik, kamp ve hamak keyfi için ziyaret edilmeye değer bir alandır.

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