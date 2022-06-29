Bayburt Piknik Alanları 2023 - Bayburt’ta Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında bir geçiş noktası olan Bayburt, Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alır. Bundan dolayı, iklimi de karma bir özelliğe sahiptir. Doğu Anadolu'nun sert karasal iklimi ile Karadeniz ikliminin bir birleşimidir. Doğu Karadeniz'de bulunmasına rağmen, denize kıyısı bulunmayan illerdendir. Bu yüzden, yemyeşil Bayburt mesire alanları, ziyaret edilen yerlerin başında gelir. Mayıs-Haziran aylarında sıcaklığın yükselmesi ile açılan piknik sezonunda, Bayburt piknik alanları kalabalıklaşır. Bayburt piknik yerleri nerelerdir diye merak edenler için işte cevabı…