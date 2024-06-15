Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları

Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:

• İmam içinden Besmele çeker, ardından yüksek sesle Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat içinden birinci rekatta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır.

• Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan dördüncü tekbirle birlikte rükuya varılır. Daha sonra secdeler yapılır ve oturulur.

• Oturduktan sonra imam ve cemaat Ettehiyyatü. Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena Atina dualarını okur. Daha sonra önce sağa sonra sola selam verip namaz bitirilir.

• Namazın ardından bayram namazı hutbesi okunur.