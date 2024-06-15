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Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
14:45
Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları
Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberliğin daha çok perçinlendiği bu bayramda da diğer bayramlarda olduğu gibi Müslümanlar camilerde saf tutarak cemaat oluşturacak ve ellerini semaya kaldırıp dualar edecek, namazlarını kılacaklar. Bu noktada ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından "bayram namazı nasıl kılınır?" sorusu sorgulanmaya başladı. Diyanet işleri başkanlığının konuya dair açıklamaları takip ediliyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları