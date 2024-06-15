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Haberler Yaşam Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 14:45

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberliğin daha çok perçinlendiği bu bayramda da diğer bayramlarda olduğu gibi Müslümanlar camilerde saf tutarak cemaat oluşturacak ve ellerini semaya kaldırıp dualar edecek, namazlarını kılacaklar. Bu noktada ibadetini gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından "bayram namazı nasıl kılınır?" sorusu sorgulanmaya başladı. Diyanet işleri başkanlığının konuya dair açıklamaları takip ediliyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları

Kurban Bayramı dolayısıyla bilgilerini tazelemek isteyenler ve bu ibadetin detaylarını merak edenler bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekat gibi sorularla merakını gideriyor. Bayramın ilk günü sabah namazının akabinde camilerde cemaat halinde kılınan bayram namazı için Müslümanlar camilere akın edecek. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? İşte, Diyanet açıklaması ile adım adım bayram namazı kılınışı

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları
Bayram Namazı Nasıl Kılınır ve Kaç Rekat?
Yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında eda edilen bayram namazı iki rekattır ve sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Namazdan önce din görevlileri bayram namazının kılınışı hakkında bilgi verdikten sonra müezzin kayyım nidada bulunur ve cemaate nasıl niyet edileceğine dair bilgi verir.
Ardından niyet edilerek namaza başlanır. Ramazan bayramı namazı için "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmek gerekir. Daha sonra ilk rekat için namaza durulur.
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Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları

Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:
• Cemaat imamın arkasında yerini alır ve namaza niyet eder.
• Önce imam, ardından cemaat tekbir alır ve eller göbek altında bağlanır.
• Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.
• Dua bitince üç defa şu şekilde tekbir alınır;
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle "Allahu Ekber" der ve iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarı kaldırıp aşağı salıverir, bir süre bu şekilde durulur. Cemaat de sessizce onu tekrar eder.
İkinci Tekbir: Yine imam sesli, cemaat sessiz olacak şekilde "Allahu Ekber" denilir, eller havaya kaldırılıp salınır ve biraz beklenir.
Üçüncü Tekbir: Son olarak tekrar "Allahu Ekber" denilir ve eller yukarı kaldırılır, aşağı salmadan göbek altında bağlanır.
• Daha sonra imam içinden "Euzü Besmele" okur, dışından Fatiha Suresi'ni ve başka bir sureyi okur. Bu esnada cemaat bir şey okumadan imamı dinler.
• Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları
Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:
İmam içinden Besmele çeker, ardından yüksek sesle Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat içinden birinci rekatta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır.
Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan dördüncü tekbirle birlikte rükuya varılır. Daha sonra secdeler yapılır ve oturulur.
Oturduktan sonra imam ve cemaat Ettehiyyatü. Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena Atina dualarını okur. Daha sonra önce sağa sonra sola selam verip namaz bitirilir.
Namazın ardından bayram namazı hutbesi okunur.
Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kurban Bayramı namazı kılınışı ve duaları

Bayram Namazı Kılmak Farz Mı?
Dinimizde, kendisine Cuma namazı farz olmuş kimselere bayram namazı kılmak vaciptir.

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