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Haberler Yaşam Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2024 İstanbul bayram namazı saati ve il il Kurban bayram namazı vakitleri
Giriş Tarihi: 15.06.2024 20:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 20:58

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2024 İstanbul bayram namazı saati ve il il Kurban bayram namazı vakitleri

Bayram namazı vakitleri belli oldu... Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlıyor. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazını eda etmek üzere milyonlarca kişi camilere akın edecek. Bayram namazı saatleri ise bu noktada en çok merak edilen konulardan birisi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saat kaçta sorusu cevabını buldu. İşte, il il bayram namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2024 İstanbul bayram namazı saati ve il il Kurban bayram namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller için bayram namazı saatleri bilgisini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saat kaçta sorusu cevap buldu. Kurban Bayramı'nın birinci günü (16 Haziran Pazar) tüm yurtta camilerin dolup taşması bekleniyor. Peki, 2024 Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saati

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2024 İstanbul bayram namazı saati ve il il Kurban bayram namazı vakitleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2024 İstanbul bayram namazı saati ve il il Kurban bayram namazı vakitleri

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2024 İstanbul bayram namazı saati ve il il Kurban bayram namazı vakitleri

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana Bayram Namazı : 05:52
Adıyaman Bayram Namazı : 05:38
Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:07
Ağrı Bayram Namazı : 05:14
Aksaray Bayram Namazı : 05:54
Ankara Bayram Namazı: 05:54
Amasya Bayram Namazı : 05:41
Antalya Bayram Namazı : 06:11
Ardahan Bayram Namazı : 05:12
Artvin Bayram Namazı : 05:15
Aydın Bayram Namazı : 06:20
Balıkesir Bayram Namazı : 06:15
Bartın Bayram Namazı : 05:52
Batman Bayram Namazı : 05:27
Bayburt Bayram Namazı : 05:24
Bilecik Bayram Namazı : 06:05

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2024 İstanbul bayram namazı saati ve il il Kurban bayram namazı vakitleri

Bingöl Bayram Namazı : 05:26
Bitlis Bayram Namazı : 05:21
Bolu Bayram Namazı : 05:57
Burdur Bayram Namazı : 06:10
Bursa Bayram Namazı : 06:09
Çanakkale Bayram Namazı : 06:20
Çankırı Bayram Namazı : 05:50
Çorum Bayram Namazı : 05:44
Denizli Bayram Namazı : 06:15
Diyarbakır Bayram Namazı : 05:30
Düzce Bayram Namazı : 05:59
Edirne Bayram Namazı : 06:15
Elazığ Bayram Namazı : 05:32
Erzincan Bayram Namazı : 05:28
Erzurum Bayram Namazı : 05:21
Eskişehir Bayram Namazı : 06:04
Gaziantep Bayram Namazı : 05:43
Giresun Bayram Namazı : 05:30
Gümüşhane Bayram Namazı : 05:26
Hakkâri Bayram Namazı : 05:17
Hatay Bayram Namazı : 05:50
Iğdır Bayram Namazı : 05:10

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