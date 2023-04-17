Haberler Yaşam Bayram ne zaman 2023 Ramazan? Diyanet bayram takvimi ile Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:47

Bayram ne zaman 2023 Ramazan? Diyanet bayram takvimi ile Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Bayram ne zaman sorusu gündemdeki yerini koruyor. Öğrencilerin ara tatili ile birleşecek Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor belli oldu. 2023 resmi tatiller takvimi üzerinde işaretlenen milli ve dini bayram tarihleri için geri sayım başladı. Bu hafta idrak edilecek bayram günleri Diyanet takvimi üzerinde de işaretlendi. Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı, hangi günlere denk geliyor, bu hafta mı soruları yanıt arıyor. Şimdiden tatil planlarını yapmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? İşte, arife tarihi ile tüm merak edilenler…