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Haberler Yaşam Bayram ne zaman 2023 Ramazan? Diyanet bayram takvimi ile Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:47

Bayram ne zaman 2023 Ramazan? Diyanet bayram takvimi ile Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Bayram ne zaman sorusu gündemdeki yerini koruyor. Öğrencilerin ara tatili ile birleşecek Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor belli oldu. 2023 resmi tatiller takvimi üzerinde işaretlenen milli ve dini bayram tarihleri için geri sayım başladı. Bu hafta idrak edilecek bayram günleri Diyanet takvimi üzerinde de işaretlendi. Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı, hangi günlere denk geliyor, bu hafta mı soruları yanıt arıyor. Şimdiden tatil planlarını yapmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? İşte, arife tarihi ile tüm merak edilenler…

Bayram ne zaman 2023 Ramazan? Diyanet bayram takvimi ile Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü soruları yanıt arıyor. Öğrencilerin Nisan ara tatili ile birleşen bayram günleri ve arife tarihi Diyanet takvimi ile araştırılmaya başladı. Bu hafta idrak edilecek yılın ilk bayramı için geri sayım başladı. Özellikle resmi tatilden yararlanacak çalışanlar Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi günler, bu hafta mı sorularına yanıt aramaya başladı. Bayramla birlikte İslam aleminin oruç ibadeti de tamamlanmış olacak. Peki, 2023 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte, detaylar…

Bayram ne zaman 2023 Ramazan? Diyanet bayram takvimi ile Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

BAYRAM NE ZAMAN?

Yılın ilk bayramı olarak idrak edilecek Ramazan Bayramı Diyanet takvimi üzerinde işaretlendi. Bu hafta Perşembe günü Ramazan arifesi karşılanacak.

Arifeden sonraki 3 günde bayram idrak edilecek.

2023 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

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Bayram ne zaman 2023 Ramazan? Diyanet bayram takvimi ile Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

Bayram ne zaman 2023 Ramazan? Diyanet bayram takvimi ile Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

OKULLARDA ARA TATİL BAYRAM İLE BİRLEŞTİ!

17 Nisan tarihi itibarıyla ikinci ara tatil dönemlerini alacak öğrenciler devamında Ramazan Bayramını karşılayacak. Bakan Mahmut Özer, konuya dair yaptığı açıklamada ara tatilin birleşerek 9 gün olduğunu açıkladı.

Bayram ne zaman 2023 Ramazan? Diyanet bayram takvimi ile Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

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