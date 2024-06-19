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Bayram tatilcileri o ilçeye akın etti: 1989 yılında geldim ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum
Giriş Tarihi: 19.06.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
13:50
Bayram tatilcileri o ilçeye akın etti: 1989 yılında geldim ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum
İzmir'in Foça ilçesinde bayram tatiliyle beraber sezon hareketliliği başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili işletmecilerin yüzünü güldürürken Foça plajları ise tatilcilerin akınına uğradı. Bir esnaf, "1989 yılında geldim, ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum" ifadelerini kullandı.