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Haberler Yaşam Bayram tatilcileri o ilçeye akın etti: 1989 yılında geldim ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum
Giriş Tarihi: 19.06.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 13:50

Bayram tatilcileri o ilçeye akın etti: 1989 yılında geldim ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum

İzmir'in Foça ilçesinde bayram tatiliyle beraber sezon hareketliliği başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili işletmecilerin yüzünü güldürürken Foça plajları ise tatilcilerin akınına uğradı. Bir esnaf, "1989 yılında geldim, ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum" ifadelerini kullandı.

İHA
Bayram tatilcileri o ilçeye akın etti: 1989 yılında geldim ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle beraber vatandaşlar, İzmir'in Foça ilçesine akın etti. Foça'nın denize girilebilecek ve tatil yapabilecek en güzel yeri olarak bilinen Yeni Foça'da, iğne atsan yere düşmez dedirtecek şekilde yoğunluk oluştu.

Bayram tatilcileri o ilçeye akın etti: 1989 yılında geldim ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum

Yeni Foça'da ikamet eden Okay Çalgan, "Bayram nedeniyle mahşer kalabalığı var; esnaflarımız memnun biz de memnunuz. Bayramın 9 güne çıkmasından dolayı çok memnun olduk.

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Bayram tatilcileri o ilçeye akın etti: 1989 yılında geldim ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum

Aşırı derecede bir yoğunluk var. İnsanlar da zaten sıcaktan bunalmışlardı, kendilerini dışarı atmalarının peşindeydiler. 9 günlük tatil insanların Yeni Foça'ya akın etmesine sebep oldu" dedi.

Bayram tatilcileri o ilçeye akın etti: 1989 yılında geldim ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum

"1989 yılında geldim, ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum" diyen ve Yeni Foça'da esnaflık yapan Ali Uyar, "Yeni Foça'da pilavcıyım böyle bir mahşeri kalabalık hiç olmadı.

Bayram tatilcileri o ilçeye akın etti: 1989 yılında geldim ilk defa böyle bir kalabalık görüyorum

Tatilin uzun olması, otobüslerim bedava olması, havaların aşırı sıcak olması aşırı bir yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.

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