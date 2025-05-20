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Haberler Yaşam Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 09:32

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Bayram tatili 9 gün olacak mı 2025 yılının 2. bayram günleri için araştırma konusu oldu. Özellikle bayram planı yapmak isteyenler, resmi tatil süresinin kaç gün olacağını öğrenmek için arama motorlarında yoğun araştırma yapıyor. Resmi açıklamalar, takvim bilgileri ve olası idari izin kararları beklenenler arasında. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatılacak mı? İşte, son açıklamalar:

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu, hem çalışanlar hem de öğrenciler için gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Yaz aylarına denk gelen bayram tatilinin uzatılmasına yönelik sorular yanıt ararken gözler sıradaki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, 2025 Kurban bayram tatili kaç gün sürecek?

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatili 9 gün olacak mı 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Manisa Müzesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklama yaptı:

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Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu belirtti. Buna göre ilerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı 4 gün boyunca idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak:

5 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ

15 Temmuz 2025, Salı

30 Ağustos 2025, Cumartesi

29 Ekim 2025, Çarşamba