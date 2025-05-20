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Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
09:32
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
Bayram tatili 9 gün olacak mı 2025 yılının 2. bayram günleri için araştırma konusu oldu. Özellikle bayram planı yapmak isteyenler, resmi tatil süresinin kaç gün olacağını öğrenmek için arama motorlarında yoğun araştırma yapıyor. Resmi açıklamalar, takvim bilgileri ve olası idari izin kararları beklenenler arasında. Peki, bu yıl Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatılacak mı? İşte, son açıklamalar: