Bayram tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama! 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu, hem çalışanlar hem de öğrenciler için gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Yaz aylarına denk gelen bayram tatilinin uzatılmasına yönelik sorular yanıt ararken gözler sıradaki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, 2025 Kurban bayram tatili kaç gün sürecek?