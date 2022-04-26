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Haberler Yaşam Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor, 9 gün mü? Başkan Erdoğan açıklaması ile Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 08:23

Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor, 9 gün mü? Başkan Erdoğan açıklaması ile Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı?

İslam aleminin sabırsızla beklediği Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayram tatili gündeme geliyor. 25 Nisan Kabine Toplantısı sonrası açıklanan kararlar doğrultusunda bayram tatili kaç gün oldu, Ramazan bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, birleşti mi sorusuna yanıt aranıyor. Hafta sonu ile birleşen bayram tatilinin bir haftadan daha uzun bir süre değerlendirilmesi için gerekli açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı kararları açıklanırken bayram tatil günlerine ilişkin karar çıkmadı. İşte bayram tatili günleri 2022

Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor, 9 gün mü? Başkan Erdoğan açıklaması ile Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası Ramazan Bayramı tatili ile ilgili olarak bayram tatili kaç gün sürecek, ne zaman, 9 gün mü, uzatıldı mı, birleşti mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2 Mayıs'ta başlayacak olan ramazan Bayramı tatiline 5 ve 6 Mayıs günleri de idari izin olarak eklenerek hafta sonlarıyla birlikte tatil günü 9'a çıkartılacaktı. Konuyla ilgili henüz net bir bilgi gelmedi. Peki Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor, 9 gün mü? Başkan Erdoğan açıklaması ile Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı?

Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor, 9 gün mü? Başkan Erdoğan açıklaması ile Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

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Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor, 9 gün mü? Başkan Erdoğan açıklaması ile Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu henüz netlik kazanmadı. 2022 Ramazan Bayramı'nın hafta sonu ve hafta içine denk gelmesi nedeniyle, tatilin iki hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilip sürenin 9 güne çıkarılmasına yönelik gözler dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısındaydı. Toplantıdan Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.

Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor, 9 gün mü? Başkan Erdoğan açıklaması ile Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2022 diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

Bayram tatili kaç gün oldu, ne zaman başlıyor, 9 gün mü? Başkan Erdoğan açıklaması ile Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı?
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