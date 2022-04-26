İslam aleminin sabırsızla beklediği Ramazan Bayramı'na kısa süre kala bayram tatili gündeme geliyor. 25 Nisan Kabine Toplantısı sonrası açıklanan kararlar doğrultusunda bayram tatili kaç gün oldu, Ramazan bayramı tatili 9 gün mü, uzatıldı mı, birleşti mi sorusuna yanıt aranıyor. Hafta sonu ile birleşen bayram tatilinin bir haftadan daha uzun bir süre değerlendirilmesi için gerekli açıklama bekleniyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı kararları açıklanırken bayram tatil günlerine ilişkin karar çıkmadı. İşte bayram tatili günleri 2022