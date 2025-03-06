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Haberler Yaşam Bayram tatili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 16:18

Bayram tatili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi

Ramazan Bayramı, yıl boyunca milyonlarca insanın sabırsızlıkla beklediği özel bir tatil dönemidir. 2025 yılı itibarıyla, Ramazan ayı 29 gün sürecek ve ardından 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı ile sona erecek. Ramazan Bayramı'nın 2025 yılına ait tatil takvimi, hem dinî anlamda hem de sosyal açıdan büyük bir önem taşıyor. Peki, bu yıl bayram tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte 2025 Ramazan Bayramı tatilinin ayrıntıları

Bayram tatili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi

2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği, milyonlarca çalışan ve öğrenci için merak konusu oldu. Bayram tatilinin uzunluğu, özellikle tatil planları yapanlar ve aileleriyle vakit geçirmek isteyenler için büyük bir önem taşıyor. Peki, bu yıl bayram tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, ayrıntılar...

Bayram tatili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi

RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

2025 yılında Arefe Günü 29 Mart Cumartesi gününe denk gelirken Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 01 Nisan Salı 2025 günü sona erecek.

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Bayram tatili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl Pazar günü başlayacak. Cumartesi günü arefe günü olduğu için bayram tatili toplamda 3,5 gün sürecek. Bu yıl Ramazan Bayramı, okulların ara tatil dönemiyle çakışıyor. Okullarda ikinci dönem ara tatili 28 Mart Cuma günü derslerin sona ermesiyle başlayacak ve 7 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretim yeniden başlayacak.

Bayram tatili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı (Receb ayı)

2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili

31 Ocak 2025 Cuma Şaban Ayı

13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi

29 Mart 2025 Cumartesi Arefe

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

5 Haziran 2025 Perşembe Arefe

6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı

5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü

3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili

21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık Perşembe Regaib Kandili

Bayram tatili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi
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