Bayram tatili ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı tatil takvimi

2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği, milyonlarca çalışan ve öğrenci için merak konusu oldu. Bayram tatilinin uzunluğu, özellikle tatil planları yapanlar ve aileleriyle vakit geçirmek isteyenler için büyük bir önem taşıyor. Peki, bu yıl bayram tatili ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte, ayrıntılar...