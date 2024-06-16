Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!

Hastaneler bugün açık mı sorusu 9 günlük bayram tatilinin başlaması ile birlikte yanıt arıyor. Tatil süresince hastane ihtiyacı doğabilecek olan vatandaşlar, hastanelerin çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, Bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı?