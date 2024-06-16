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Haberler Yaşam Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 12:45

Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!

Bayramda hastane ve polikliniklerin çalışma saatleri merak ediliyor. 17 Haziran Pazartesi itibarıyla hastane, aile poliklinikleri gibi sağlık alanında hizmet sağlayan kurumların bayram mesai saatleri yakından takip ediliyor. Peki, Bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!

Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!

Hastaneler bugün açık mı sorusu 9 günlük bayram tatilinin başlaması ile birlikte yanıt arıyor. Tatil süresince hastane ihtiyacı doğabilecek olan vatandaşlar, hastanelerin çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, Bayramda hastaneler açık mı, kapalı mı?

Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak.

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Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!

2024 KURBAN BAYRAMI SAĞLIK OCAĞI, ASM, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı'nda Aile Sağlığı Merkezi (ASM), eski adıyla Sağlık Ocakları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla burada çalışan aile hekimleri de Kurban Bayramı boyunca çalışmamaktadır. Aile hekimleri, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır

Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!

2024 KURBAN BAYRAMI'NDA ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Acil Servisler ve burada çalışan nöbetçi sağlık görevlileri, Kurban Bayramı boyunca hizmet verecektir. Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren acil servisler, yalnızca durumu acil olan hastalara hizmet vermekte olup boş yere acil servis çalışanları meşgul edilmemelidir.

Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!

BAYRAMDA NERELER KAPALI?

Kurban Bayramı tatilinde kamu kurumlarının tamamı kapalı oluyor. Memurlar izinli olduğundan kamu bankaları, noterler, kaymakamlıklar, valilikler, belediyeler vs. hizmet vermeyecek. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar ve borsa faaliyetlerine ara verecek. Zincir marketler ise bayramın genellikle 1. günü kapalı olurken diğer günlerde faaliyetlerine devam ediyor.

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