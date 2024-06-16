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Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 16.06.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
12:45
Bayramda hastaneler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!
Bayramda hastane ve polikliniklerin çalışma saatleri merak ediliyor. 17 Haziran Pazartesi itibarıyla hastane, aile poliklinikleri gibi sağlık alanında hizmet sağlayan kurumların bayram mesai saatleri yakından takip ediliyor. Peki, Bayramda hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? 16-17-18-19 Haziran hastane, poliklinik çalışma saatleri!