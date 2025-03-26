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Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 29 Mart - 1 Nisan yurt genelinde hava durumu!
Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
13:43
Bayramda hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 29 Mart - 1 Nisan yurt genelinde hava durumu!
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ülke genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak edildi. Sıcaklıkların Cuma günüden itibaren düşmesi beklenirken, Akdeniz üzerinde etkili olan sağanak yağışın başta Ege, Marmara ve Batı Karadeniz olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış getireceği tahmin ediliyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, il il 29 Mart - 1 Nisan hava durumu raporu!