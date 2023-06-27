BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji gün gün hava durumu tahminini açıkladı

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava durumu raporunu yayınladı. Bu sene 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji, yayınladığı 5 günlük haritalı hava tahmin raporu ile Kurban Bayramı için hava tahminini açıkladı. Hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı. İşte Kurban Bayramı için hava durumu raporunun ayrıntıları…