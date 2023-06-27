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Haberler Yaşam BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji gün gün hava durumu tahminini açıkladı
Giriş Tarihi: 27.06.2023 21:23 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 21:35

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji gün gün hava durumu tahminini açıkladı

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava durumu raporunu yayınladı. Bu sene 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji, yayınladığı 5 günlük haritalı hava tahmin raporu ile Kurban Bayramı için hava tahminini açıkladı. Hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı. İşte Kurban Bayramı için hava durumu raporunun ayrıntıları…

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji gün gün hava durumu tahminini açıkladı

Kurban Bayramı hava durum raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji gün gün hava durumu tahminini açıkladı

28 Haziran ile 2 Temmuz tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu raporunda önemli uyarılar yapıldı.

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BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji gün gün hava durumu tahminini açıkladı

KURBAN BAYRAMI'NIN 1.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 1. Günü olan 28 Haziran'da yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Ankara ve çevresinde ise yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklık en yüksek 30 en düşük 20 derece olacak.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji gün gün hava durumu tahminini açıkladı

KURBAN BAYRAMI'NIN 2.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 2. Günü 29 Haziran'da idrak edilecek. 29 Haziran Perşembe günü yurdun Doğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yurdun kalan bölgelerinde ise güneşli ve parçalı bulutlu hava görülecek.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji gün gün hava durumu tahminini açıkladı

KURBAN BAYRAMI'NIN 3.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın 3. Günü 30 Haziran'da sağanak yağışların Marmara ve Batı Karadeniz'i terk etmesi bekleniyor. Yağışlar, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de etkili olmaya devam edecek.

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