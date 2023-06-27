Haberler Yaşam BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji gün gün hava durumu tahminini açıkladı

Giriş Tarihi: 27.06.2023 21:23 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 21:35

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? sorusu cevap buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı için hava durumu raporunu yayınladı. Bu sene 28 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Meteoroloji, yayınladığı 5 günlük haritalı hava tahmin raporu ile Kurban Bayramı için hava tahminini açıkladı. Hava durumu raporunda kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı. İşte Kurban Bayramı için hava durumu raporunun ayrıntıları…