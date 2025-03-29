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Haberler Yaşam Bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı! İşte, il il hava durumu
Giriş Tarihi: 29.03.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 16:28

Bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı! İşte, il il hava durumu

Bayram tatili için geri sayım başladı! Ramazan Bayramı'nın birinci günü yarın idrak edilecek ve resmi tatil süreci de resmen başlayacak. Bu yıl kamu çalışanları için bayram tatili 9 güne uzatıldı, birçok kişi tatil planlarını hava durumuna göre şekillendirmeye başladı. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son rapora göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. İşte, bayram boyunca illere göre hava durumu tahminleri…

Bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı! İşte, il il hava durumu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü yarın! Bayram coşkusunu doyasıya yaşamak isteyenler, tatil süresince hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle seyahat planı yapanlar için Meteoroloji'den önemli uyarılar geldi. Son hava durumu raporlarına göre bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte, illere göre gün gün hava durumu tahminleri...

Bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı! İşte, il il hava durumu

BÖLGE BÖLGE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yurt genelinde etkili olacak sağanak yağışla ilgili bölge bölge uyarıda bulundu. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik de arife gününden itibaren 3 büyükşehirde etkili olacak hava durumunu paylaştı.

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Bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı! İşte, il il hava durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı! İşte, il il hava durumu

Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Çelik, yağışların İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetinin daha az olacağını anlattı.

Yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar görüleceğini ifade eden Çelik, "Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

Bayramda hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji açıkladı! İşte, il il hava durumu

3 BÜYÜKŞEHİRDE BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yarından itibaren 3 büyükşehirde de gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, yağışların Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı.

Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görüleceğini dile getiren Çelik, "Yağışlar cumartesi günü İzmir'de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor." dedi.

Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da 18-20, İzmir'de 19-21 derecelerde seyredeceğini bildirdi.