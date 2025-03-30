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Haberler Yaşam Bayramda marketler açık mı, bayramın 2. günü saat kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2025
Giriş Tarihi: 30.03.2025 23:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 23:49

Bayramda marketler açık mı, bayramın 2. günü saat kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2025

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı, bayramın 2. günü kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. 31 Mart ve 1 Nisan için takip edilen zincir marketlerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Ramazan Bayramı süresince değişen saatlerde sorgulananlar arasında bayramda marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor soruları var. Peki; bugün marketler açık mı?

Bayramda marketler açık mı, bayramın 2. günü saat kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2025

Bayramda marketler açık mı zincir marketler özelinde sorgulanmaya başladı. İlk gün çoğu market kapalı olurken 2. günden itibaren çalışma düzenlerinin nasıl seyredeceği merak konusu. Peki; BİM, A101, ŞOK, Migros bugün açık mı?

Bayramda marketler açık mı, bayramın 2. günü saat kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2025

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Pek çok market Ramazan Bayramının 1. günü olan 30 Mart tarihinde hizmet vermedi. Ancak 2. günden itibaren çoğu zincir markette çalışma düzeni normale dönüyor.

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Bayramda marketler açık mı, bayramın 2. günü saat kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2025

Bu yılın çalışma saatleri için zincir market özelinde şubelerden ve müşteri temsilcilerinden bilgi almak mümkün.

Marketten markete değişiklik gösteren durumda en sağlıklı bilgi bu şekilde alınıyor.

Bayramda marketler açık mı, bayramın 2. günü saat kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2025

A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101, ŞOK, BİM marketleri normal günlerde haftanın 7 günü saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olmaktadır.

Bayramda marketler açık mı, bayramın 2. günü saat kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2025