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Bayramda marketler açık mı, bayramın 2. günü saat kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2025
Giriş Tarihi: 30.03.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
23:49
Bayramda marketler açık mı, bayramın 2. günü saat kaçta açılıyor? Ramazan Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri 2025
BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bayramda açık mı, bayramın 2. günü kapalı mı soruları gündemdeki yerini aldı. 31 Mart ve 1 Nisan için takip edilen zincir marketlerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Ramazan Bayramı süresince değişen saatlerde sorgulananlar arasında bayramda marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor soruları var. Peki; bugün marketler açık mı?