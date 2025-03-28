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BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüs ücret tarifesi gündemde
Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
15:42
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüs ücret tarifesi gündemde
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, bayramda toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi idari izin kapsamında değerlendirdik. Böylece vatandaşlarımız 9 günlük bir tatil yapma fırsatına sahip olacak" dedi. Peki, bayramda en çok tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alan metrobüs, İETT otobüsleri ve Marmaray seferleri ücretsiz mi?