BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüs ücret tarifesi gündemde

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, toplu taşıma ücretlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Ulaştırma Bakanlığı, henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu yıl da aynı uygulamanın yapılması bekleniyor, ancak kesin bilgi için bakanlığın açıklaması bekleniyor.