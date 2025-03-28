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Haberler Yaşam BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüs ücret tarifesi gündemde
Giriş Tarihi: 28.03.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 15:42

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüs ücret tarifesi gündemde

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, bayramda toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi idari izin kapsamında değerlendirdik. Böylece vatandaşlarımız 9 günlük bir tatil yapma fırsatına sahip olacak" dedi. Peki, bayramda en çok tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alan metrobüs, İETT otobüsleri ve Marmaray seferleri ücretsiz mi?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüs ücret tarifesi gündemde

2025 Ramazan Bayramı tatili, 9 gün sürecek ve bayramın hemen sonrasındaki 3 gün de idari izin olarak belirlenecek. Bayramda, özellikle İstanbul'daki büyükşehir sakinleri, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Bayram boyunca İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte, ayrıntılar...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüs ücret tarifesi gündemde

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, toplu taşıma ücretlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Ulaştırma Bakanlığı, henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, toplu taşıma araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet vermişti. Bu yıl da aynı uygulamanın yapılması bekleniyor, ancak kesin bilgi için bakanlığın açıklaması bekleniyor.

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BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüs ücret tarifesi gündemde

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı tatili 2025 yılında farklı sektörlerde çalışanlar için çeşitli tarihlerde uygulanacak. Kamu çalışanları, 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinde idari izinli sayılacak, böylece 9 günlük bir tatil süresi elde etmiş olacaklar. Özel sektör çalışanları ise 29 Mart'ta öğle saatlerinden itibaren tatile başlayacak ve 1 Nisan Salı günü işbaşı yapacaklar. Özel sektör çalışanları için bayram tatili 29 Mart'ta öğleden sonra başlayıp 1 Nisan'da sona erecek.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüs ücret tarifesi gündemde

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ 2025
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı