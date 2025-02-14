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BDDK KREDİ LİMİTLERİ 2025: Tüketici kredilerinde vade limiti ne kadar oldu? İşte 2025 güncel limitler
Giriş Tarihi: 14.02.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
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BDDK KREDİ LİMİTLERİ 2025: Tüketici kredilerinde vade limiti ne kadar oldu? İşte 2025 güncel limitler
BDDK, tüketici kredileriyle ilgili önemli bir düzenlemeye imza attı. Yapılan değişiklikle, ihtiyaç kredilerinde vade sınırları yeniden belirlendi. Daha önce 50 bin TL altındaki krediler için 36 aya kadar vade uygulanırken, yeni düzenleme ile farklı vade seçenekleri getirilirken, kurul tarafından alınan karara göre, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadelerde limit değişiklikleri yapıldı. Peki, 2025 yılı itibarıyla ihtiyaç kredisi en fazla ne kadar çekilebilir, kredi limitlerine vade ne kadar, kaç TL? İşte, BDDK'nın güncel kredi vadeleri ve limitlerine dair detaylar…