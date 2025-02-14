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Giriş Tarihi: 14.02.2025 23:55 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 00:00

BDDK KREDİ LİMİTLERİ 2025: Tüketici kredilerinde vade limiti ne kadar oldu? İşte 2025 güncel limitler

BDDK, tüketici kredileriyle ilgili önemli bir düzenlemeye imza attı. Yapılan değişiklikle, ihtiyaç kredilerinde vade sınırları yeniden belirlendi. Daha önce 50 bin TL altındaki krediler için 36 aya kadar vade uygulanırken, yeni düzenleme ile farklı vade seçenekleri getirilirken, kurul tarafından alınan karara göre, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadelerde limit değişiklikleri yapıldı. Peki, 2025 yılı itibarıyla ihtiyaç kredisi en fazla ne kadar çekilebilir, kredi limitlerine vade ne kadar, kaç TL? İşte, BDDK'nın güncel kredi vadeleri ve limitlerine dair detaylar…

BDDK KREDİ LİMİTLERİ 2025: Tüketici kredilerinde vade limiti ne kadar oldu? İşte 2025 güncel limitler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılına ilişkin ihtiyaç kredisi limitleriyle ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde vade sınırlarına ilişkin parasal tutarlarda güncellemeye gidildi. Peki, 2025 yılı itibarıyla ihtiyaç kredisi en fazla ne kadar çekilebilir, kredi limitlerine vade ne kadar, kaç TL? İşte, ayrıntılar...

BDDK KREDİ LİMİTLERİ 2025: Tüketici kredilerinde vade limiti ne kadar oldu? İşte 2025 güncel limitler

BDDK DUYURDU: KREDİ VADELERİ GÜNCELLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, 36 ay vadeli kredilerde daha önce 50 bin TL olan üst limit 125 bin TL'ye yükseltildi. Bu değişiklik, daha büyük kredi talepleri olan tüketicilere önemli bir avantaj sundu.

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BDDK KREDİ LİMİTLERİ 2025: Tüketici kredilerinde vade limiti ne kadar oldu? İşte 2025 güncel limitler

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 13/2/2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile;

Kurulun 09.06.2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

BDDK KREDİ LİMİTLERİ 2025: Tüketici kredilerinde vade limiti ne kadar oldu? İşte 2025 güncel limitler

EN FAZLA NE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKİLİR?

BDDK'nin yaptığı yeni düzenlemeye göre, ihtiyaç kredisi üst limitleri artırıldı.

36 ay vadeye kadar kullanılabilecek ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya çıkarıldı.
24 ay vadeye kadar olan kredilerde ise önceki 50-100 bin lira aralığı, 125 bin ila 250 bin lira seviyesine yükseltildi.
12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde ise üst limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

BDDK KREDİ LİMİTLERİ 2025: Tüketici kredilerinde vade limiti ne kadar oldu? İşte 2025 güncel limitler

MAKRO EKONOMİK ADIMLAR GÖZ ÖNÜNDE TUTULDU

Yeni düzenlemeyle, 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredilerinin limitleri 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Yapılan açıklamaya göre, "Finansal istikrarı desteklemek amacıyla atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, BDDK'nın 13 Şubat 2025 tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile, 9 Haziran 2022 tarihli ve 10222 sayılı Karar kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamaları, makroekonomik veriler göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir." denildi.

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