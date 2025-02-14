BDDK KREDİ LİMİTLERİ 2025: Tüketici kredilerinde vade limiti ne kadar oldu? İşte 2025 güncel limitler

EN FAZLA NE KADAR İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKİLİR?

BDDK'nin yaptığı yeni düzenlemeye göre, ihtiyaç kredisi üst limitleri artırıldı.

36 ay vadeye kadar kullanılabilecek ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya çıkarıldı.

24 ay vadeye kadar olan kredilerde ise önceki 50-100 bin lira aralığı, 125 bin ila 250 bin lira seviyesine yükseltildi.

12 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde ise üst limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.