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Bebeğini fındık bahçesine gömen anneden itiraf: Korktum çatıda beklettim!
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
15:22
Bebeğini fındık bahçesine gömen anneden itiraf: Korktum çatıda beklettim!
Tüyler ürperten olay Ordu'da yaşandı. Evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra ilk duruşmada tahliye edilen Bilge Çapa (27), mahkemede yeniden tutuklandı. Çapa, "Bebeğin nefes almadığını ve öldüğünü anlayınca korktum. Çatı katına bebeği çıkartıp, bıraktım. Karakolda ifade verdiğim günden 1 gün öncesine kadar bebeğin cesedi çatıda kaldı. Saat 01.30 sıralarında evimin karşı çaprazında fındık bahçesini bebeği götürerek gömdüm...