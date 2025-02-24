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Haberler Yaşam Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 17:40

Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!

Antalya Havalimanı'nda meydana gelen kan donduran olayda, Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina'nın yeni doğan bebeğini klozet içerisine koyup annesi ile birlikte ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilmişti. Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Görülen ilk duruşmada ise Burnazkina ve annesi hakkında karar verildi. İşte detaylar…

DHA
Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!

Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde, 13 Ekim 2024 günü temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu.

Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!

İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

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Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!

YAKALANDILAR

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!

KARAR VERİLDİ

Rus anne ile kızının, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Ekaterina Burnazkina, hamile olduğunu ve doğum yaptığını fark etmediğini söyleyerek, önceki beyanlarını tekrar etti. Duruşma savcısı, sanığın doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlamamasının hayati fonksiyonlarını etkileyebileceğini kaydetti.

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