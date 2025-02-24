Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!

YAKALANDILAR

Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.