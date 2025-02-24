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Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
17:40
Bebeğini havalimanı klozetine atmıştı: Rus Ekaterina ve annesi hakkında karar verildi!
Antalya Havalimanı'nda meydana gelen kan donduran olayda, Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina'nın yeni doğan bebeğini klozet içerisine koyup annesi ile birlikte ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilmişti. Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Görülen ilk duruşmada ise Burnazkina ve annesi hakkında karar verildi. İşte detaylar…