Giriş Tarihi: 19.10.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
20:59
Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Mağdur aileden çarpıcı iddia: Mehmet Gürül görevde mi?
Türkiye, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çetenin faaliyetlerini konuşuyor. Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan bu skandalda, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gürül'ün de adı geçiyor. Mehmet Gürül tutuklandı mı? Mehmet Gürül kimdir? soruları vatandaşlar tarafından merek edilirken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Bebek katili Mehmet Gürül'ün Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde hala görev yapmakta olduğu iddia edildi.