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Giriş Tarihi: 19.10.2024 20:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:59

Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Mağdur aileden çarpıcı iddia: Mehmet Gürül görevde mi?

Türkiye, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çetenin faaliyetlerini konuşuyor. Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan bu skandalda, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gürül'ün de adı geçiyor. Mehmet Gürül tutuklandı mı? Mehmet Gürül kimdir? soruları vatandaşlar tarafından merek edilirken çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Bebek katili Mehmet Gürül'ün Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde hala görev yapmakta olduğu iddia edildi.

Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Mağdur aileden çarpıcı iddia: Mehmet Gürül görevde mi?

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çetenin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına ilişkin süreç Türkiye'nin gündemine oturdu.

Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Mağdur aileden çarpıcı iddia: Mehmet Gürül görevde mi?

Örgütün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerin tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.

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Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Mağdur aileden çarpıcı iddia: Mehmet Gürül görevde mi?

Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan bu çeteye ilişkin soruşturma titizlikle devam ediyor. Soruşturma kapsamında 47 şüpheliden 22'si tutuklandı. 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında iddianamede hazırlandı. İddianamede şüpheli gösterilenler arasında hastane sahipleri, başhekimler, doktorlar ve hemşireler de bulunuyor.

Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Mağdur aileden çarpıcı iddia: Mehmet Gürül görevde mi?

Ancak skandalda adı geçen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Gürül'ün hala aktif olarak Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde çalıştığı öne sürüldü.

Bebek katili doktor Mehmet Gürül tutuklandı mı? Mağdur aileden çarpıcı iddia: Mehmet Gürül görevde mi?

Oğlunun TRG Hospital Hastanesi'nde Mehmet Gürül yüzünden engelli kaldığını söyleyen mağdur vatandaş, Mehmet Gürül'ün Gaziosmanpaşa Özel Duygu Hastanesi'nde çalıştığını söyledi.

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