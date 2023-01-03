Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 03.01.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 23:12

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Her altı ayda bir enflasyon oranına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, yeni memur zammı açıklamasıyla yeniden artış gösterdi. Vatani görevini belirli ücret karşılığında kısa süre gerçekleştirmek isteyenler bu noktada "2023 Ocak ayı Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada memurlara enflasyon oranına göre; yüzde 16,47 zam açıklanırken refah payı ile bu oran yüzde 25'e çıkarıldı. Peki, 2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenir? İşte tüm detaylar...