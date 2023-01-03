Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 23:12

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Her altı ayda bir enflasyon oranına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, yeni memur zammı açıklamasıyla yeniden artış gösterdi. Vatani görevini belirli ücret karşılığında kısa süre gerçekleştirmek isteyenler bu noktada "2023 Ocak ayı Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada memurlara enflasyon oranına göre; yüzde 16,47 zam açıklanırken refah payı ile bu oran yüzde 25'e çıkarıldı. Peki, 2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenir? İşte tüm detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Aralık enflasyonuyla beraber birçok ödenek zamlanırken öte yandan yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen yükümlülerin süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulama olan bu askerliğin bedeli de belirli tarihlerde yenilenmektedir. Bu noktada ise "2023 Ocak ayı Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenir?" soruları yanıt arıyor. Yılda iki kez zamlanan bu ücretle ilgili yılın ilk yarısına ait detaylar belli oldu. İşte 2023 Bedelli askerlik ücreti hesaplama ekranı ve detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

2023 yılına ilişkin yeni ücretler henüz açıklanmadı. Ancak Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan son açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK 2023 ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, bedelli askerlik ücreti TÜİK enflasyon oranları açıklanması ve daha sonra gelecek memur zammına göre belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2023

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurların yeni zam oranı belirlendi ve bedelli askerlik ücreti hesaplanabiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 BELLİ OLDU: Ocak zammıyla MSB Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde ek zammı açıkladı. Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

SON DAKİKA