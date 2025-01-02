BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 ZAMMI HESAPLAMA: Ocak zammı ile bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?

Bedelli askerlik ücreti ocak 2025 zammı ile araştırılıyor. Memur ve emekli zammına gelecek zam ile birlikte birçok ödeme güncellenecek vatani görevin yerine getirecekler için güncelde 217.871,04 TL olan ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte bedelli askerlik 2025 ocak zammı