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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 ZAMMI HESAPLAMA: Ocak zammı ile bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
16:23
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 ZAMMI HESAPLAMA: Ocak zammı ile bedelli askerlik ne kadar olacak, kaç TL?
Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. 2025 bedelli askerlik ücreti sorgulanmaya başladı. Memur maaşına yılda iki kez yapılan zamla birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklik yaşayacak ödemelerden bir tanesi de bedelli askerlik ücreti oldu. Mevcutta 217.871,04 TL olan ödemelerde yeni yıl ücretleri takip ediliyor. MSB duyuruları takip ediliyor. Peki 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?