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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ: MSB ile Bedelli askerlik ücreti kaç TL, yeni rakam netleşti mi, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:39
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ: MSB ile Bedelli askerlik ücreti kaç TL, yeni rakam netleşti mi, ne zaman açıklanır?
MSB 2024 bedelli askerlik ücretleri temmuz ayına kısa bir süre kala sorgulanıyor. 2024 bedelli askerlik adayları tarafından ücretler araştırılmaya başladı. Askerliğe başvuracak milyonarca aday 2024 yılı bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? sorularına yanıt aranmaya devam ediyor. Memur aylık katsayısı ile beraber haziran-aralık 2024 tarihlerini kapsayan bedelli askerlik ücreti de belli olacak. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 182.609,04 TL olmuştu. MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Detaylarda