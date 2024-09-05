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Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:31

Bedirhan Şener iddianamesinin detayları ortaya çıktı... Annesi Bedirhan Şener’den şikayetçi olmadı

Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şener'in iddianamede müşteki olarak yer alan annesi Berrin Şener ifadesinde oğlunu görmeye gittiklerini, Leyla Çetiner ile zile bastıklarında kapıyı açan oğlunun ateş etmeye başladığını, vurulduğunu sanarak kaçtığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Dilhan Dumanoğlu
Bedirhan Şener iddianamesinin detayları ortaya çıktı... Annesi Bedirhan Şener’den şikayetçi olmadı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren Bedirhan Şener hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürme', 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ve '6136 sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Bedirhan Şener iddianamesinin detayları ortaya çıktı... Annesi Bedirhan Şener’den şikayetçi olmadı

İddianamede Şener'in annesi Berrin Şener müşteki olarak yer aldı. Leyla Çetiner ile Berrin Şener'in Bedirhan Şener ile görüşmek için Şener'in evine gittikleri kaydedilen iddianamede Abdüllatif Şener'in aracı park etmek için apartmanın dışında olduğu, Leyla Çetiner ile Berrin Şener'in zile bastıkları, Şener'in kapıyı açar açmaz ateş ettiği ifade edildi.

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Bedirhan Şener iddianamesinin detayları ortaya çıktı... Annesi Bedirhan Şener’den şikayetçi olmadı

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Berrin Şener ifadesinde kendisinin ve annesinin Abdüllatif Şener aracı park ederken araçtan inerek önden eve gittiklerini söyledi. Şener kapı önünde zile bastıklarında Şener'in kapıyı açar açmaz ateş ettiğini, kendisinin de vurulduğunu sanarak kaçtığını, eşi ile birlikte 112'yi aradıklarını ifade etti.

Bedirhan Şener iddianamesinin detayları ortaya çıktı... Annesi Bedirhan Şener’den şikayetçi olmadı

Şener'in uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğünü belirten anne Şener şikayetçi olmadığını kaydetti. Abdüllatif Şener olay sırasında arabasını park ettiğini, eşinin koşarak yanına gelmesi üzerine öğrendiğini, olayı görmediğini söyledi. Bedirhan Şener ise susma hakkını kullanırken avukatı cezai ehliyetinin olmadığını öne sürdü.

Bedirhan Şener iddianamesinin detayları ortaya çıktı... Annesi Bedirhan Şener’den şikayetçi olmadı

ANNEANNESİNİN VÜCUDUNDAN 9 MERMİ ÇIKTI

İddianamede yer alan otopsi raporunda Leyla Çetiner'in vücudunda 9 adet mermi girişi olduğu tespit edilirken, 5'inin baldır bölgesinde olduğu belirlendi. Öte yandan Şener'in evinden ele geçirilen tabancanın ise Şener'e ait olduğu tespit edildi. İddianamede Şener'in akıl sağlığına ilişkin yer alan raporda Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı tespit edildi. Şener'in işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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