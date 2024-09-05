Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
16:31
Bedirhan Şener iddianamesinin detayları ortaya çıktı... Annesi Bedirhan Şener’den şikayetçi olmadı
Anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şener'in iddianamede müşteki olarak yer alan annesi Berrin Şener ifadesinde oğlunu görmeye gittiklerini, Leyla Çetiner ile zile bastıklarında kapıyı açan oğlunun ateş etmeye başladığını, vurulduğunu sanarak kaçtığını ve şikayetçi olmadığını söyledi.