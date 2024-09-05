Bedirhan Şener iddianamesinin detayları ortaya çıktı... Annesi Bedirhan Şener’den şikayetçi olmadı

ANNEANNESİNİN VÜCUDUNDAN 9 MERMİ ÇIKTI

İddianamede yer alan otopsi raporunda Leyla Çetiner'in vücudunda 9 adet mermi girişi olduğu tespit edilirken, 5'inin baldır bölgesinde olduğu belirlendi. Öte yandan Şener'in evinden ele geçirilen tabancanın ise Şener'e ait olduğu tespit edildi. İddianamede Şener'in akıl sağlığına ilişkin yer alan raporda Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı tespit edildi. Şener'in işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.