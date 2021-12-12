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Haberler Yaşam Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 11:20

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Güncel EGM PA duyurularını yakından takip edenler bekçi alımı son gelişmeleri merak ediyor. Yeni yıla çok az bir zaman kala gözler 2022 Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir gibi soruların yanıtlarına çevrildi. Henüz yayınlanan bir ilan bulunmazken yayınlanacak olan ilanla beraber başvuru şartları, tarihleri belli olacak. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 10 bin bekçi alımı yayınlanmasını adaylar dört gözle bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak gibi başvuru şartları detaylarında yer alıyordu. Peki Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Henüz bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı tarihleri henüz belli olmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmedi. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

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Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILABİLECEK?

Bekçi alımının hangi illerde başvuruya açık olacağına dair detaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak. Alım yapılacak illerin ilanın yayımlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

ARANAN ŞARTLAR NELER OLACAK?

Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

Bekçi alımı ne zaman? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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