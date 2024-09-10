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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:38

BEKÇİ ALIMI TARİHLERİ 2024: Bekçilik alımları hangi tarihte başlayacak, başvuru koşulları neler, kimler bekçi olabilir?

Vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 2024 yılı bekçi alımını araştırmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Türkiye genelinde yapılan bekçi alımı başvuruları Polis Akademisi Başkanlığı duyurusu ile başlayacak. 2023 yılında bekçi alımı başvuru duyurusu ocak ayında yapılmış ve 1250 kişiye istihdam sağlanmıştı. Peki, 2024 EGM bekçi alımları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, kimler bekçi olabilir?

BEKÇİ ALIMI TARİHLERİ 2024: Bekçilik alımları hangi tarihte başlayacak, başvuru koşulları neler, kimler bekçi olabilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen alımlarda görev almak isteyen vatandaşlar gerekli koşulları öğrenebilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Yayımlanacak olan kılavuz, 2024 Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuru şartlarını ve şehirlere göre kontenjan durumunu kapsayacak. "Bekçi alımı başvuruları başladı mı, kimler bekçi olabilir?" gibi soruların yanıtları ve bekçilik alımlarıyla ilgili ayrıntılar haberin devamında...

BEKÇİ ALIMI TARİHLERİ 2024: Bekçilik alımları hangi tarihte başlayacak, başvuru koşulları neler, kimler bekçi olabilir?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru süreci ve başvuru kılavuzu için resmi bir açıklama yapılmadı. 2024 bekçi alımı başvuruları tarihleri kesinleştiğinde haberlerde yer verilecek.

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BEKÇİ ALIMI TARİHLERİ 2024: Bekçilik alımları hangi tarihte başlayacak, başvuru koşulları neler, kimler bekçi olabilir?

BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak

BEKÇİ ALIMI TARİHLERİ 2024: Bekçilik alımları hangi tarihte başlayacak, başvuru koşulları neler, kimler bekçi olabilir?

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI TARİHLERİ 2024: Bekçilik alımları hangi tarihte başlayacak, başvuru koşulları neler, kimler bekçi olabilir?

BEKÇİ ALIMI ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI

En az lise veya dengi okul mezunu olmak
En az 167 cm boyunda olmak
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
Askerlik ödevini bitirmiş olmak

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