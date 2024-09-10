Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:38
BEKÇİ ALIMI TARİHLERİ 2024: Bekçilik alımları hangi tarihte başlayacak, başvuru koşulları neler, kimler bekçi olabilir?
Vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 2024 yılı bekçi alımını araştırmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Türkiye genelinde yapılan bekçi alımı başvuruları Polis Akademisi Başkanlığı duyurusu ile başlayacak. 2023 yılında bekçi alımı başvuru duyurusu ocak ayında yapılmış ve 1250 kişiye istihdam sağlanmıştı. Peki, 2024 EGM bekçi alımları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, kimler bekçi olabilir?