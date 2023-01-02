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Giriş Tarihi: 02.01.2023 11:38

Bekçi maaşı ne kadar oldu? 2023 En düşük ve en yüksek zamlı bekçi maaşı ne kadar?

Memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon oranı açıklanır açıklanmaz bekçi maaşı da gündeme gelecek. 3 Ocak Salı günü açıklanacak olan enflasyon oranı sonrası bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranacak. Yapılan hesaplamalara göre 5 aylık yüzde 15.11 enflasyon oranıyla bekçi maaşının 10 bin 658 TL olması gerekiyor. Ocak ayında net belli olacak zam sonrası detaylar netleşecek. Peki Bekçi maaşı ne kadar oldu? Ocak 2023 En düşük ve en yüksek zamlı bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL?