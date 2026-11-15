Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. Grup

BELÇİKA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avrupa futbolunun iki dev ekibini buluşturacak bu kritik karşılaşma, Türkiye'deki futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Belçika - İtalya mücadelesi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Aynı saatte grubun diğer maçında ise Fransa ile A Milli Futbol Takımı karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV ekranlarında olacak.