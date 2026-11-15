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Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. Grup
Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:11
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 07:14
Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. Grup
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup son hafta mücadelesinde Belçika ile İtalya, 15 Kasım 2026 Pazar akşamı Brüksel'de kozlarını paylaşacak. Çeyrek final biletini ve grup liderliğini doğrudan etkileyecek zorlu karşılaşmanın başlama saati, canlı ve şifresiz yayınlanacağı televizyon kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki; Belçika - İtalya maçı hangi kanalda?