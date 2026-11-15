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Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:11 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 07:14

Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. Grup

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup son hafta mücadelesinde Belçika ile İtalya, 15 Kasım 2026 Pazar akşamı Brüksel'de kozlarını paylaşacak. Çeyrek final biletini ve grup liderliğini doğrudan etkileyecek zorlu karşılaşmanın başlama saati, canlı ve şifresiz yayınlanacağı televizyon kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki; Belçika - İtalya maçı hangi kanalda?

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Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. Grup

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı grupta düğümü çözecek 90 dakika için geri sayım başladı. Beşinci maçların ardından 10 puanla zirveye yerleşen konuk ekip ile 9 puanla takibini sürdüren ev sahibi arasındaki kritik randevu, Kral Baudouin Stadyumu'nda futbol şöleni vadediyor.

Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. Grup

BELÇİKA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 6. ve son hafta kapsamında oynanacak Belçika - İtalya karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan Kral Baudouin Stadyumu'nun (Stade Roi Baudouin) ev sahipliği yapacağı dev mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

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Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. Grup

BELÇİKA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avrupa futbolunun iki dev ekibini buluşturacak bu kritik karşılaşma, Türkiye'deki futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek. Belçika - İtalya mücadelesi A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Aynı saatte grubun diğer maçında ise Fransa ile A Milli Futbol Takımı karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV ekranlarında olacak.

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Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. Grup

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TA SON HAFTA ÖNCESİ PUAN DURUMU

Grupta oynanan beşinci hafta karşılaşmalarının ardından çeyrek final yarışı adeta nefes kesiyor. Beşinci maçında Milano'da Fransa'yı 3-1 mağlup ederek liderliğe yükselen İtalya 10 puana ulaşırken, averajla ikinci sırada yer alan Fransa'nın da 10 puanı bulunuyor. İzmir'de Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Belçika ise 9 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Bu tablo doğrultusunda Brüksel'de kazanan taraf, doğrudan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final biletini cebine koyacak.

Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi 1. Grup

KRİTİK RANDEVUYU NORVEÇLİ HAKEM ESPEN ESKÅS YÖNETECEK

UEFA tarafından yapılan resmi atamaya göre Brüksel'deki zorlu 90 dakikada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskås düdük çalacak. Eskås'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden J. Engan ve A. Rossland üstlenecek. Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Alman hakem Christian Dingert otururken, AVAR görevini ise Norveçli K. Hagenes yürütecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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