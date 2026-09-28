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Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç takvimi
Giriş Tarihi: 28.09.2026 23:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 23:28
Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç takvimi
UEFA Uluslar A Ligi 3. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, zorlu Belçika deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevunun tarihi, başlama saati ve oynanacağı stadyum detayları netleşti. Peki, sıradaki milli maç ne zaman ve saat kaçta? İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar.