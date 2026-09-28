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Giriş Tarihi: 28.09.2026 23:23 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 23:28

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç takvimi

UEFA Uluslar A Ligi 3. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, zorlu Belçika deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik randevunun tarihi, başlama saati ve oynanacağı stadyum detayları netleşti. Peki, sıradaki milli maç ne zaman ve saat kaçta? İşte dev karşılaşmaya dair tüm detaylar.

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Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç takvimi

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, Millilerimiz gruptaki kaderini doğrudan etkileyecek hayati bir sınava çıkıyor. Deplasmanda alınacak puana ihtiyaç duyan A Milli Takım için kalan maçlar şöyle:

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç takvimi

BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

UEFA Uluslar A Ligi kapsamındaki Belçika - Türkiye karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak.

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Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç takvimi

Zorlu mücadele Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Kritik randevunun adresi ise Belçika'nın Liège kentinde bulunan Maurice Dufrasne Stadyumu olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç takvimi

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

2 Ekim 2026 (21.45): Belçika - Türkiye

5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye

12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye

Belçika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Takım maç takvimi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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