Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: Annene ve babana sakın söyleme deyip…

Olayla ilgili açıklama yapan Grimbergen Belediye Başkanı Bart Laeremans, durumun ciddiye alındığını belirterek, "Geçmişte küçük çocukların yaptığı açıklamaların her zaman gerçeği yansıtmadığı durumlar yaşandı. Bu suçlamalara karşı dikkatli olunması gerekir. Öncelikle olayın doğru olup olmadığı araştırılsın. Eğer doğruysa elbette adımlar atılacak. Bu nedenle dava tüm yönleriyle araştırılıyor" dedi.