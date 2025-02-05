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Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: Annene ve babana sakın söyleme deyip…
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
10:55
Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: Annene ve babana sakın söyleme deyip…
Belçika'nın Brüksel şehri yakınlarındaki Grimbergen kasabasında taciz skandalı yaşandı. İddiaya göre 5 yaşındaki kız öğrenci, öğretmeninin tacizine uğradı. Küçük kızın yaşadığı korkuyu anlatması üzerine aile soluğu hastanede aldı. Taciz, doktor raporu ile doğrulanırken olay yargıya taşındı. İşte detaylar...