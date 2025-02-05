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Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:55

Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: Annene ve babana sakın söyleme deyip…

Belçika'nın Brüksel şehri yakınlarındaki Grimbergen kasabasında taciz skandalı yaşandı. İddiaya göre 5 yaşındaki kız öğrenci, öğretmeninin tacizine uğradı. Küçük kızın yaşadığı korkuyu anlatması üzerine aile soluğu hastanede aldı. Taciz, doktor raporu ile doğrulanırken olay yargıya taşındı. İşte detaylar...

Fatih YILMAZ
Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: Annene ve babana sakın söyleme deyip…

Belçika'nın Brüksel şehri yakınlarındaki Grimbergen kasabasında bulunan Sint-Jozefs Okulu'nda, 5 yaşındaki bir Türk kız çocuğunun öğretmeni tarafından cinsel tacize uğradığı iddiaları büyük tepkiye yol açtı. Yaşanan olayın ardından veliler ve vatandaşlar, okul önünde toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: Annene ve babana sakın söyleme deyip…

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı protesto eyleminde, okul yönetimi ve tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen için sloganlar atıldı.

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Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: Annene ve babana sakın söyleme deyip…

Olayın detaylarını anlatan aileye yakın isimlerden Y.C., "Beş yaşındaki kız çocuğunu, anneannesi okuldan almış. Anneannesi ne oldu diye sorunca çocuk, 'Öğretmenle saklambaç oynuyorduk. Bir yere gittik, arkamı elledi, anneme ve babama sakın söyleme diye tembih etti' demiş" ifadelerini kullandı.

Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: Annene ve babana sakın söyleme deyip…

RAPOR TACİZİ DOĞRULADI

Yaşanan bu iğrenç olayın ardından aile, çocuğu doktora götürdü. Yapılan muayene sonucunda doktor tarafından, taciz iddialarını destekleyen bir rapor düzenlendi. Raporda, çocuğun fiziksel durumunun taciz iddialarını doğrular nitelikte olduğu belirtildi.

Belçika’da 5 yaşındaki Türk öğrenciye taciz: Annene ve babana sakın söyleme deyip…

Olayla ilgili açıklama yapan Grimbergen Belediye Başkanı Bart Laeremans, durumun ciddiye alındığını belirterek, "Geçmişte küçük çocukların yaptığı açıklamaların her zaman gerçeği yansıtmadığı durumlar yaşandı. Bu suçlamalara karşı dikkatli olunması gerekir. Öncelikle olayın doğru olup olmadığı araştırılsın. Eğer doğruysa elbette adımlar atılacak. Bu nedenle dava tüm yönleriyle araştırılıyor" dedi.

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