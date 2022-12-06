Haberler
Yaşam
Belçikalı profesör Tinder'da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye'de çıktı
Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:10
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
08:10
Belçikalı profesör Tinder'da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye'de çıktı
Tinder'da Hollandalı iş adamı olarak tanışıp sevgili olduğu çocuk İstanbul'da okuyan bir öğrenci çıktı. Belçikalı profesör Carolina, kendisini "ABD'li yaşam koçu Patrick" olarak tanıtan Alie isimli Afrikalı öğrenciye 7.5 milyon lira kaptırdı. Mağdur kadın, İstanbul'da okuyan dolandırıcıdan şikâyetçi oldu