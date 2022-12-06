Belçikalı profesör Tinder’da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye’de çıktı

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde Profesör olan Carolina Berrocal 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi. Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye oldu. Çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanıştı. Kısa sürede ikili arasında bağ oluştu. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.

