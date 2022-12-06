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Haberler Yaşam Belçikalı profesör Tinder'da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye'de çıktı
Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 08:10

Belçikalı profesör Tinder'da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye'de çıktı

Tinder'da Hollandalı iş adamı olarak tanışıp sevgili olduğu çocuk İstanbul'da okuyan bir öğrenci çıktı. Belçikalı profesör Carolina, kendisini "ABD'li yaşam koçu Patrick" olarak tanıtan Alie isimli Afrikalı öğrenciye 7.5 milyon lira kaptırdı. Mağdur kadın, İstanbul'da okuyan dolandırıcıdan şikâyetçi oldu

DENİZ YUSUFOĞLU
Belçikalı profesör Tinder’da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye’de çıktı

Son dakika haberler: Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzerinin İstanbul'da gerçekleştiği ortaya çıktı. Belçika'lı Profesör Carolina Berrocal, kendisini Hollanda'da mühendis olarak tanıtan ancak İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler okuyan Sierra Lione'li Alie Koroma'ya parça parça 7.5 milyon lira kaptırdı. Talihsiz profesör Tinder avcısı Alie Koroma'dan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.

Belçikalı profesör Tinder’da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye’de çıktı

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde Profesör olan Carolina Berrocal 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi. Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye oldu. Çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanıştı. Kısa sürede ikili arasında bağ oluştu. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.

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Belçikalı profesör Tinder’da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye’de çıktı

"İSTANBUL'DA İNTERNET ÇEKMİYOR" BİLE DEDİ

İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti. Erkek arkadaşını zor durumda bırakmamak istemeyen Berrocal, parayı attı. Kısa süre sonra nakliye için 5 bin dolar, başka bir gün otelde mahsur kaldım diyerek 8 bin 500 dolar istedi.

Belçikalı profesör Tinder’da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye’de çıktı

Çiftin ilişkisi gün geçtikçe ilerlerken Anderson'un istekleri de arttı. Hesabının bloke edildiğini iddia edip nakliyenin anlaşıldığı gibi gerçekleşmediğini, müteahhitle sorun yaşamamak için 48 bin dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Belçikalı profesör Tinder’da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye’de çıktı

Daha sonra duygu sömürüsüne başvurdu ve işlerin iyi gitmediğini belirterek 27 bin dolarlık bir ricada daha bulundu.

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