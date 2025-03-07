Belgrad Ormanı’nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar

ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Allah rahmet eylesin, Mimar Ece hanımı kaybettik, gece 3.00'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı.