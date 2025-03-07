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Haberler Yaşam Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar
Giriş Tarihi: 07.03.2025 18:00 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 18:00

Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar

İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda uyurken bulunan Mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ece'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç Mimar, cenazesi Adli Tıp'tan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ece Gürel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Belgrad Ormanı’nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar


İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda uyurken bulunan Mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ece'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Belgrad Ormanı’nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar

Genç Mimar, cenazesi Adli Tıp'tan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ece Gürel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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Belgrad Ormanı’nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar

Ailesinin haber alamadığı genç mimar için arama çalışması başlatılmış ve çalışmaların 4. gününde Belgrad Ormanı'nda baygın halde bulunmuştu. 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Belgrad Ormanı’nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar

CENAZEDE YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenazesi öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Ece Gürel, daha sonra kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Gürel'in arkasından sevenleri gözyaşı döktü.

Belgrad Ormanı’nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar

ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyarbakır ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Allah rahmet eylesin, Mimar Ece hanımı kaybettik, gece 3.00'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı.