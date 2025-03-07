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Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar
Giriş Tarihi: 07.03.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
18:00
Belgrad Ormanı'nda hayatını kaybetti! Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede duygu dolu anlar
İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda uyurken bulunan Mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Ece'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç Mimar, cenazesi Adli Tıp'tan alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ece Gürel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.