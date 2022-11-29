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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam 11. Yeni bölüm izle! 29 Kasım 2022 Atv canlı yayın ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle
Giriş Tarihi: 29.11.2022 18:05 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 18:07

Ben Bu Cihana Sığmazam 11. Yeni bölüm izle! 29 Kasım 2022 Atv canlı yayın ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 11. Yeni bölüm izle ekranıyla gündemdeki yerini aldı. Bu akşam televizyon ekranlarına gelen reytinglerde iddialı yapımda Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır. Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir. Aksiyonun hız kesmediği diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı üzerinden yapımı izleyebiliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle ekranı ve dizinin bu haftaki bölümünden detaylar.

Ben Bu Cihana Sığmazam 11. Yeni bölüm izle! 29 Kasım 2022 Atv canlı yayın ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

Bugün günlerden Ben Bu Cihana Sığmazam! Sevilen dizi 11. Yeni bölümü ile televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Öte yandan yapımı internet üzerinden takip etmek isteyen diziseverler Ben Bu Cihana Sığmazam 11. Yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Yapımda; Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır. Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır. Sabit, intikam almak için hain bir yol izler. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni ve son bölüm izle ekranı…

Ben Bu Cihana Sığmazam 11. Yeni bölüm izle! 29 Kasım 2022 Atv canlı yayın ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 11. YENİ BÖLÜM İZLE!

Dizinin son bölümünü izlemek için tıklayınız

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır. Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 11. Yeni bölüm izle! 29 Kasım 2022 Atv canlı yayın ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır. Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır. Sabit, intikam almak için hain bir yol izler ve Cezayir'i en yakın arkadaşıyla tehdit etmeye, kendisinden alınanları kaba kuvvetle almaya karar verir. Firuze ve Leyla, Cezayir'e net kararlar alarak gider.

Ben Bu Cihana Sığmazam 11. Yeni bölüm izle! 29 Kasım 2022 Atv canlı yayın ile Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle

İkisi de Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.

Sabit, Cezayir'den intikamını alabilecek mi? Firuze ve Leyla, Cezayir'den net bir cevap duyabilecek mi? Suna, babasını affedecek mi?

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