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'Benekli Ayhan' lakaplı Ayhan Koç feci şekilde darp edilmişti! Isparta Valiliği'nden açıklama geldi
Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.10.2023
13:52
'Benekli Ayhan' lakaplı Ayhan Koç feci şekilde darp edilmişti! Isparta Valiliği'nden açıklama geldi
Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen Koç'un kayıp olduğu iddia edilmişti. Isparta Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...