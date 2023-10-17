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Giriş Tarihi: 17.10.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 13:52

'Benekli Ayhan' lakaplı Ayhan Koç feci şekilde darp edilmişti! Isparta Valiliği'nden açıklama geldi

Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen Koç'un kayıp olduğu iddia edilmişti. Isparta Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

’Benekli Ayhan’ lakaplı Ayhan Koç feci şekilde darp edilmişti! Isparta Valiliği’nden açıklama geldi

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da saldırıya uğradı.

’Benekli Ayhan’ lakaplı Ayhan Koç feci şekilde darp edilmişti! Isparta Valiliği’nden açıklama geldi

Ayhan Koç'un neden dayak yediği bilinmezken sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.

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’Benekli Ayhan’ lakaplı Ayhan Koç feci şekilde darp edilmişti! Isparta Valiliği’nden açıklama geldi

Görüntülerin sonunda Ayhan Koç'un hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü.

’Benekli Ayhan’ lakaplı Ayhan Koç feci şekilde darp edilmişti! Isparta Valiliği’nden açıklama geldi

AVUKATI 'UYUŞTURUCU' İDDİALARINI YALANLADI

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da gittiği bir mekanda "uyuşturucu sattığı" iddiasıyla dövüldü.

’Benekli Ayhan’ lakaplı Ayhan Koç feci şekilde darp edilmişti! Isparta Valiliği’nden açıklama geldi

Ayhan Koç'un avukatı olduğunu belirten Şahin Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu idiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Polat, "Benekli Ayhan Koç hakkındaki uyuşturucu iddiaları asılsızdır. Kaldı ki hukukumuza göre de hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmayan kişi hakkında masumiyet karnesi geçerlidir. Bu konuda yapılan paylaşımlar Anayasamızca korunan lekelenmeme hakkının ihlaline neden olur." açıklamasında bulundu.

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