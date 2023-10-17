’Benekli Ayhan’ lakaplı Ayhan Koç feci şekilde darp edilmişti! Isparta Valiliği’nden açıklama geldi

Ayhan Koç'un avukatı olduğunu belirten Şahin Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu idiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Polat, "Benekli Ayhan Koç hakkındaki uyuşturucu iddiaları asılsızdır. Kaldı ki hukukumuza göre de hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmayan kişi hakkında masumiyet karnesi geçerlidir. Bu konuda yapılan paylaşımlar Anayasamızca korunan lekelenmeme hakkının ihlaline neden olur." açıklamasında bulundu.