Motorin fiyatları son dakika... Brent petrolün düşmesiyle birlikte benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Akaryakıt fiyatlarında oluşan bu beklentinin ardından beklenen son dakika haberi geldi. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatları indirim gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde ise önümüzdeki günlerde benzin fiyatı için de indirim gündeme gelebilir. İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve motorine indirim mi, zammı geldi? İşte, güncel akaryakıt fiyatları tablosu