Motorin fiyatları için beklenen haber geldi. Brent petroldeki düşüşün ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için indirim bekleniyor. Brent petroldeki düşüşün sürmesi durumunda ise benzin fiyatı için de indirim gündeme gelebilir. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından İstanbul, Ankara İzmir'de motorin fiyatları ve benzin fiyatı litresi ne kadar, kaç TL oldu sorularının cevabı aranıyor. İşte, güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin fiyatı

Motorin Fiyatları İçin İndirim Gelişmesi! - Benzin Fiyatı İndirim Gelecek Mi?

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, her iki taraftan da gelen iyimser mesajlar brent petrol fiyatında düşüş yaşantı. Bu düşüş ile birlikte ise akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi başlamıştı.

İşte, güncel benzin ve motorin fiyatları;