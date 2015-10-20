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Giriş Tarihi: 20.10.2015 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 10:22

Çılgın Türkler!

Çılgın Türkler!

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde marangozluk ve çiftçilik yapan Selamettin Yılmaz, 2 bin liraya satın aldığı traktörü, geliştirerek, "çok işlevli" bir araç yaptı.

Çılgın Türkler!

Marangozlukla da ilgilenen Selamettin Yılmaz, kendisine ait tarla ve bahçede kullanmak üzere 4 yıl önce 1974 model bir traktör aldı.

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Çılgın Türkler!

Hurda halindeki traktörü kendi imkanlarıyla toparlayan ve çalışır hale getiren Yılmaz, ihtiyaç üzerine ilk olarak aracını yonca biçme makinesi haline getirdi. Yılmaz, 5 aylık çalışmanın ardından traktörüne bazı sistemler ekledi.

Çılgın Türkler!

Yılmaz, traktörünü geliştirirken hurda makine ve ekipmanlar kullandığını söyledi.

Çılgın Türkler!

Kendisine ait tarlalara yonca ektiğini ve bunu tarım makineleriyle biçmekte zorlandığını anlatan Yılmaz,

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