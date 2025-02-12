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Haberler Yaşam RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 13 ŞUBAT 2025: Kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni, en güzel Berat Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller
Giriş Tarihi: 12.02.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:57

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 13 ŞUBAT 2025: Kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni, en güzel Berat Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller

Mübarek Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Bu anlamlı günde sevdiklerine Berat Kandili mesajları göndermek isteyenler resimli kandil mesajları ile dua ve dileklere aracı olacak. Ramazan ayının habercisi olan bu mübarek gece, Yüce Allah'ın affına nail olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu özel gecenin manevi atmosferini paylaşmak için yakınlarına 'Hayırlı Kandiller ve Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajı göndermek isteyenler yazılı, farklı ve yeni kandil gecesi tebrik mesajları için araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, dualı, hadisli, yazılı, en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları sözleri 2025.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 13 ŞUBAT 2025: Kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni, en güzel Berat Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller

13 Şubat 2025 Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte en yeni ve anlamlı kandil mesajları yoğun ilgi görüyor. Şaban ayının bu mübarek gecesinde, sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli, hadisli, ayetli ve dualı Berat Kandili mesajları Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında ve SMS ile paylaşılmaya başlandı. "Hayırlı Kandiller" ve "Kandiliniz Mübarek Olsun" gibi mesajlar bu manevi gecede en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte, aileye, arkadaşa, sevgiliye özel resimli, hadisli, dualı, ayetli, uzun, kısa Berat Kandili mesajları 2025!

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 13 ŞUBAT 2025: Kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni, en güzel Berat Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

Berat Kandili de Şaban ayının 14'ünü 15. güne bağlayan gece kutlanıyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili ise 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Yeni, anlamlı, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları sözleri ile bu gecenin önemi tüm herkesle paylaşılacak ve akrabaya, eşe, dosta Berat Kandili mesajı gönderilecek.

İşte, Berat Kandili mesajları ve sözleri;

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RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 13 ŞUBAT 2025: Kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni, en güzel Berat Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller

EN GÜZEL VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ SÖZLERİ

Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, Berat Kandilimiz mübarek olsun.

Ramazan-ı Şerif'in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi Berat Kandili'nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 13 ŞUBAT 2025: Kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni, en güzel Berat Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller

Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla #BeratKandili'miz Mübarek Olsun..

Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.

Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Rabbim her zorunuzu kolaya , her Derdinizi Şifaya çevirsin İnşallah Kavuşturulmuş ellerAvuç açma. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun.

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 13 ŞUBAT 2025: Kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni, en güzel Berat Kandili mesajı ile Hayırlı Kandiller

AYETLİ VE DUALI KANDİL MESAJLARI
'Berat'; temize çıkmak, ferahlayıp kurtulmaktır.Allah'ım ruhumuzu feraha çıkar, karanlık perdelerimizi 'Berat' ile kaldır.

"Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık da vardır "İnşirah Sûresi 5.Ayet

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ve makbul eylesin.Berat kandiliniz mübarek olsun.

Harabat ehlinin Berat Kandili, dönüş zamanı olsun..Bu mubarek gece de, af ile bütün günahlarımızı sevaba çevirecek nasuh tevbesi'nin tam zamanı..! Gecemiz mubarek olsun.

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