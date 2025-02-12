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Haberler Yaşam BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:44

BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Berat Kandili, Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek bir gece olarak İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir. 2025 yılı için Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü kutlanacak. Bu özel gecede, dua etmek, namaz kılmak, zikir yapmak ve tesbih çekmek gibi ibadetler yapmak oldukça faziletli kabul edilir. Günahların affedildiği ve duaların kabul olduğu bu özel gecede ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili gecesi kılınacak namaz nedir? İşte, Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat sayısı.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Berat Kandili namazı, mübarek Berat Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyenler için büyük önem taşıyan bir ibadettir. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. İslam alemi, bu kıymetli gecede namaz kılarken hangi duaların okunacağı ve namazın kılınışı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte adım adım 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı ve namazda okunacak dualar.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

BERAT KANDİLİ CUMARTESİ GÜNÜ İDRAK EDİLECEK

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

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BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süeda (iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" diye niyet edilebilir.

Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatta 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR, NE ZAMAN KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır.

Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.

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