Haberler
Yaşam
BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
16:44
BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI | Diyanet bilgisi ile 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Berat Kandili, Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek bir gece olarak İslam dünyasında büyük bir öneme sahiptir. 2025 yılı için Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü kutlanacak. Bu özel gecede, dua etmek, namaz kılmak, zikir yapmak ve tesbih çekmek gibi ibadetler yapmak oldukça faziletli kabul edilir. Günahların affedildiği ve duaların kabul olduğu bu özel gecede ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Berat Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? 100 rekat ve 12 rekatlık Berat Kandili gecesi kılınacak namaz nedir? İşte, Berat Kandili namazı kılınışı ve rekat sayısı.