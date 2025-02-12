BERAT KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve kandil gecesi faziletleri

"Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in söylediğine inanılan bu hadisleri eserlerinde yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler.