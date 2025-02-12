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Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:47

BERAT KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve kandil gecesi faziletleri

İslam alemi için oldukça önemli olan zaman dilimlerinin arasında Berat Gecesi de bulunuyor. Şaban ayının on beşinci gecesinde af dilemek ve affedilmek üzerine kurulu bir ibadet düzeni takip ediliyor. 'Temize çıkma' anlamına gelen bu kelimenin isim verdiği Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri Müslüman toplumların bu özel geceyi idrak edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Peki; Berat Kandili nedir, bu gece ne oldu?

BERAT KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve kandil gecesi faziletleri

Kişinin yükümlülükten kurtulmasına anlamına gelen Arapça berâe/berâet kelimelerinden hareketle isimlendirilen bu özel gece bazı kaynaklarda şabanın ortasındaki gece olarak geçerken bazı kaynaklarda rahmet gecesi olarak geçmekte. Berat Kandili faziletlerine göre ibadetlerini eda edecek Müslümanlar dini kaynaklara yöneliyor. İşte, 'Berat Kandili nedir?' sorusunun yanıtı!

BERAT KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve kandil gecesi faziletleri

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak ediliyor. Diyanet takvimine göre bu yıl kandil 13 Şubat Perşembe gününe denk geliyor.

Genel manasıyla temize çıkmak, beraat etmek gibi anlamları simgeleyen kandil gecesinin dini kaynaklarda geçen tanımlaması şöyle:

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BERAT KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve kandil gecesi faziletleri

Dini kaynaklarda geçen Berat Kandili ile ilgili hadisler bu geceye dair ilk fikirleri oluşturuyor:

"Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar." (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

BERAT KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve kandil gecesi faziletleri

"Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in söylediğine inanılan bu hadisleri eserlerinde yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler.

BERAT KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve kandil gecesi faziletleri

BERAT KANDİLİ ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Hadislerden hareketle bu gece ibadet etmek tavsiye edilse de kimi kaynaklar bu geceye ikinci bir anlam yüklüyor.

Alimlerin bir kısmı kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de Berat Kandili'ne ayrı bir önem kazandırıyor.

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