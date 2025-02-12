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BERAT KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve kandil gecesi faziletleri
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
09:47
BERAT KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK? Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve kandil gecesi faziletleri
İslam alemi için oldukça önemli olan zaman dilimlerinin arasında Berat Gecesi de bulunuyor. Şaban ayının on beşinci gecesinde af dilemek ve affedilmek üzerine kurulu bir ibadet düzeni takip ediliyor. 'Temize çıkma' anlamına gelen bu kelimenin isim verdiği Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri Müslüman toplumların bu özel geceyi idrak edebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Peki; Berat Kandili nedir, bu gece ne oldu?