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Haberler Yaşam BERAT KANDİLİ ORUCU | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:38

BERAT KANDİLİ ORUCU | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Berat Kandili, İslam aleminde kutsal kabul edilen gecelerden biridir ve Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denir. Duaların kabul olduğu bu mübarek geceyi müslümanlar oruç tutarak karşılamak istiyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte, Diyanet açıkladı!

BERAT KANDİLİ ORUCU | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Ramazan ayının habercisi olan Berat kandili için oruç tutmak isteyen kişiler "Berat Kandilinde ne zaman, hangi gün oruç tutulur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte, Diyanet açıklamaları!

BERAT KANDİLİ ORUCU | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

BERAT KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

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BERAT KANDİLİ ORUCU | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

BERAT KANDİLİ ORUCU

Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

BERAT KANDİLİ ORUCU | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Receb'in ilk cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.

BERAT KANDİLİ ORUCU | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!

KANDİLLERDE ORUÇ TUTMAYLA İLGİLİ DİNÎ BİR GEREKLİLİK VAR MIDIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur:

'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…"

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