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BERAT KANDİLİ ORUCU | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
13:38
BERAT KANDİLİ ORUCU | Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı!
Berat Kandili, İslam aleminde kutsal kabul edilen gecelerden biridir ve Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denir. Duaların kabul olduğu bu mübarek geceyi müslümanlar oruç tutarak karşılamak istiyor. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? İşte, Diyanet açıkladı!